Копія мами: Лілія Ребрик вперше показала обличчя однорічної дочки Полінки

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На фото позує вся родина Лілії Ребрик

Лілія Ребрик нарешті порадувала свою багатотисячну армію прихильників (а це понад 370 тис. підписників в мережі instagram). Так, телеведуча зважилася вперше показати обличчя своєї самої молодшої донечки Поліни. І зробила це Лілія красиво – в марках глянцевої фотосесії для журналу Viva.

Так, Лілія Ребрик опублікувала миле сімейне фото, на якому всі в зборі. На знімку бачимо чоловіка Лілії – професійного танцюриста і хореографа Андрія Дикого (пара офіційно розписалася у грудні 2011 року). Поруч з батьком стоїть старша дочка – 6-річна Діана. Ну а в центрі уваги – маленька Полінка, якій лише 30 квітня 2019 виповниться рік.

Цікаво, що на фото Лілія з доньками демонструє стильний family look – усі жінки сім'ї позують у зелених сукнях в горошок. Також в кадрі – кошик з тюльпанами. В цілому, знімок вийшов дуже весняний, затишний і атмосферний.

"Ну що, знайомтеся) Діка Поліна Андріївна! Вся наша #ДИКАСІМЕЙКА в зборі", - зворушливо підписала фото Лілія.

Лілія Ребрик зі своєю сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями. Серед комметаторов також і Ольга Сумська:

"Ну все! Нарешті принцеса у всій красі! Гарнюні!" – пише Сумська.

Діана схожа на тата, а Поліна копія матусі!

На маму похожа, такая куколка!

Одна доця в маму, інша в тата, але обидві такі красуні!

Господи, какое очарование!

Класс! Одна бусинка мамина, а вторая бусинка папина! Ребята вы молодчинки!

Счастливый муж и папа, такие девочки-цветочки, класс!

Какая она чудесная!

У Вас прекрасная семья и такие красивые детки!

Красуньчики усі! Щастя вам!

Любові, добра, миру і злагоди вашій родині!

Копія тато! Дуже люблю вашу сім'ю.

Красунечка! Всі ви красунечки, надзвичайно гарна сім'я!

Яке миле янголятко!

А ось i маленькие Дике чудо! Якi ж Ви гарнi! Чудова сiм'я. Хай бог береже вашу сiм'ю!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, як все встигає. Відзначимо, що на даний момент родина телеведучої відпочиває на морі.