Копія мами: Лілія Ребрик вперше показала обличчя однорічної дочки Полінки

На фото позує вся родина Лілії Ребрик
Лілія Ребрик нарешті порадувала свою багатотисячну армію прихильників (а це понад 370 тис. підписників в мережі instagram). Так, телеведуча зважилася вперше показати обличчя своєї самої молодшої донечки Поліни. І зробила це Лілія красиво – в марках глянцевої фотосесії для журналу Viva.
Так, Лілія Ребрик опублікувала миле сімейне фото, на якому всі в зборі. На знімку бачимо чоловіка Лілії – професійного танцюриста і хореографа Андрія Дикого (пара офіційно розписалася у грудні 2011 року). Поруч з батьком стоїть старша дочка – 6-річна Діана. Ну а в центрі уваги – маленька Полінка, якій лише 30 квітня 2019 виповниться рік.
Цікаво, що на фото Лілія з доньками демонструє стильний family look – усі жінки сім'ї позують у зелених сукнях в горошок. Також в кадрі – кошик з тюльпанами. В цілому, знімок вийшов дуже весняний, затишний і атмосферний.
"Ну що, знайомтеся) Діка Поліна Андріївна! Вся наша #ДИКАСІМЕЙКА в зборі", - зворушливо підписала фото Лілія.
Лілія Ребрик зі своєю сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями. Серед комметаторов також і Ольга Сумська:
"Ну все! Нарешті принцеса у всій красі! Гарнюні!" – пише Сумська.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, як все встигає. Відзначимо, що на даний момент родина телеведучої відпочиває на морі.