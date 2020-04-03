"Коню понятно": Полякова и Ефросинина откровенно признались, делают ли они "уколы красоты"

Оля Полякова продолжает проводит вечерние прямые эфиры со своими коллегами по шоу-бизнесу. При этом украинская певица подхватила популярный instagram-тренд и играет в онлайн-игру “Правда или действие”. Во время своего недавнего эфира Полякова смогла вывести на откровенные признания телеведущую Машу Ефросинину. Женщины поговорили на тему “красоты”. К примеру, Ефросинина и Полякова признались, прибегают ли они к “уколам красоты”. А Полякова честно ответила, почему она хочет сделать липофилинг.

Когда Ефросинина выбрала “правду”, Полякова стала интересоваться ее секретами красоты.

— Маша, ты колешь ботокс? — спрашивает Полякова.

— Ну конечно! А что, не видно? — честно отвечает Ефросинина.

— Ну взяла все сказала. Что, не будет этого: “Нет, я никогда, я за натуральную красоту”?

— Это ты позвони кому-нибудь другому. Это ж коню понятно — как у меня может не двигаться лоб? У меня врожденный цемент, что ли под кожей? Нет, конечно.

— Скажи, а у меня есть ботокс? — спрашивает Полякова, двигая мышцами лба.

— Да, — улыбается Маша.

— Ну конечно у меня есть ботокс, — подтверждает Оля. — Если бы мы не кололи ботокс и не делали все то, что мы делаем, мы бы выглядели уже не понятно как. Слава богу, что все это есть. Я тоже за то, чтобы в этом признаваться, пусть люди знают. Да, мы колем ботокс, мы делаем маски, колем “уколы красоты”. Я все это делаю и всем советую.

— Я тоже, — соглашается Ефросинина.

Также во время прямого эфира последовал еще один разговор — о недостатках на теле. Теперь настала очередь Маши. Телеведущая спросила у Оли, в каком месте у нее откладывается жир.

— На “ушах” ж*пы, — вновь откровенничает Оля. Певица даже показала!

Скриншот видео: instagram.com/polyakovamusic

— А у меня на животе, — признается Ефросинина. — Все думают, что у меня идеальный живот. И никогда не поддается. Качаю-качаю, а он торчит!

Скриншот видео: instagram.com/polyakovamusic

— А ты никогда не думала сделать липосакцию? — предлагает Полякова.

— Нет, я боюсь! Есть у нас несколько артисток, которые делали ее. И потом они превращались вообще в шар. Поэтому я верю, что если ты из себя что-то неестественным образом откачиваешь, то оно потом придет в неожиданных местах.

— Я хотела убрать эти “уши” с помощью липосакции. И вставить себе там, где у меня недостает объема — верхняя часть попы. То, что сейчас очень модно. И можно достичь только липофилингом или имплантами.

Отметим, что липофилинг — сложная методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела, суть которой заключается в трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.

Даже о париках речь зашла.

— На самом деле, я не скрываю, что я на выступлениях ношу парики, — говорит Оля Полякова. — Люди про это все знают! Мало того, я бы конечно рассказала, что практически все артистки, кроме Маши Ефросининой, носят парики.

— Если бы я столько выступала, сколько ты, по сто раз в день, я бы тоже берегла волосы. Это ж не напасешься. Давай будем честными, артистки ж носят парики не потому, что у них нет волос, а потому что это страшная нагрузка на волосы. Эти укладки постоянные! — отмечает Ефросинина.

Напомним, ранее Полякова честно ответила, развелась бы она с мужем, чтобы выйти замуж за Винника.