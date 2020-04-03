"Коню понятно": Полякова і Єфросиніна відверто зізналися, чи роблять вони "уколи краси"

Оля Полякова продовжує проводить вечірні прямі ефіри зі своїми колегами по шоу-бізнесу. При цьому українська співачка підхопила популярний instagram-тренд і грає в онлайн-гру "Правда або дія". Під час свого недавнього ефіру Полякова змогла вивести на відверті зізнання ведучу Машу Єфросиніну. Жінки поговорили на тему "краси". Приміром, Єфросиніна та Полякова зізналися, чи вдаються вони до "уколів краси". А Полякова чесно відповіла, чому вона хоче зробити ліпофілінг.

Коли Єфросиніна вибрала "правду", Полякова стала цікавитися її секретами краси.

— Маша, ти колеш ботокс? — запитує Полякова.

— Ну звичайно! А що, не видно? — чесно відповідає Єфросиніна.

— Ну взяла все сказала. Що, не буде цього: "Ні, я ніколи, я за натуральну красу"?

— Це ти подзвони кому-небудь іншому. Це ж коню зрозуміло — як у мене може не рухатися лоб? У мене вроджений цемент під шкірою? Ні, звичайно.

— Скажи, а у мене є ботокс? — запитує Полякова, рухаючи м'язами лоба.

— Так, — посміхається Маша.

— Ну звичайно у мене є ботокс, — підтверджує Оля. — Якщо б ми не кололи ботокс і не робили все те, що ми робимо, ми б виглядали вже не зрозуміло як. Слава богу, що все це є. Я теж за те, щоб в цьому зізнаватися, нехай люди знають. Так, ми колемо ботокс, ми робимо маски, колем "уколи краси". Я все це роблю і всім раджу.

— Я теж, — погоджується Єфросиніна.

Також під час прямого ефіру послідував ще один розмова — про недоліки на тілі. Тепер настала черга Маші. Телеведуча запитала у Олі, в якому місці у неї відкладається жир.

— На "вухах" ж*пи, — знову зізнається Оля. Співачка навіть показала!

Скріншот відео: instagram.com/polyakovamusic

— А в мене на животі, — зізнається Єфросиніна. — Усі думають, що у мене ідеальний живіт. І ніколи не піддається. Качаю-качаю, а він стирчить!

Скріншот відео: instagram.com/polyakovamusic

— А ти ніколи не думала зробити ліпосакцію? — пропонує Полякова.

— Ні, я боюся! Є у нас кілька артисток, які робили її. І потім вони перетворювалися взагалі в кулю. Тому я вірю, що якщо ти з себе щось неприродним чином відкачуєш, то воно потім прийде в несподіваних місцях.

— Я хотіла прибрати ці "вуха" з допомогою ліпосакції. І вставити собі там, де у мене бракує — верхня частина попи. Те, що зараз дуже модно. І можна досягти тільки ліпофілінгом або імплантами.

Зазначимо, що ліпофілінг — складна методика корекції вікових змін обличчя і контурів тіла, суть якої полягає в трансплантації власної жирової тканини пацієнта з однієї зони в іншу.

Навіть про перуки мова зайшла.

— Насправді, я не приховую, що я на виступах ношу перуки, — каже Оля Полякова. — Люди про це знають! Мало того, я б звичайно розповіла, що практично всі артистки, крім Маші Єфросиніної, носять перуки.

— Якщо б я стільки виступала, скільки ти, по сто разів на день, я б теж берегла волосся. Це ж не напасешся. Давай будемо чесними, артистки ж носять перуки не тому, що у них немає волосся, а тому що це страшне навантаження на волосся. Ці укладання постійні! — зазначає Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Полякова чесно відповіла, чи розлучилася б вона з чоловіком, щоб вийти заміж за Винника.