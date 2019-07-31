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Конец сплетням: Леди Гагу "застукали" за поцелуем с возлюбленным

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 11:32
Конец сплетням: Леди Гагу "застукали" за поцелуем с возлюбленным
Леди Гага и Брэдли Купер (фото: instagram.com/ladygaga)

Певица попала в объектив папарацци с новым бойфрендом

Леди Гага – настоящая звезда таблоидов последних месяцев. С тех пор как в сети появились слухи об ее отношениях с экс-возлюбленным Ирины Шейк, личность певицы стала самой обсуждаемой. И осуждаемой. Так, поклонники модели объявили Леди Гаге настоящую войну, засыпав ее страницу в Instagram комментариями угрожающего характера. Россиянки никак не могли смириться с тем, что знаменитая певица увела у их любимицы мужчину. Они устраивали переклички, слали проклятия и оскорбления. Но, похоже, пришла пора извиняться.

Конец сплетням: Леди Гагу &quot;застукали&quot; за поцелуем с возлюбленным

Похоже, Леди Гагу зря обидели (фото: instagram.com/ladygaga)

На днях Леди Гагу "застукали" на романтическом свидании с бойфрендом. И это не Брэдли Купер. Певица появилась в калифорнийском кафе Granville в компании симпатичного парня. Как позже удалось выяснить, звукооператора Дэниела Хортона. О том, что у молодых людей явно чувства друг к другу, говорят фото, на которых Гага нежно целует бойфренда. Очевидцы также заявили, что Гага и Дэениел сидели рядом и вели себя явно не как просто друзья. Более того, нашлись инсайдеры, которые сказали, что их уже не раз замечали вместе.

Конец сплетням: Леди Гагу &quot;застукали&quot; за поцелуем с возлюбленнымКонец сплетням: Леди Гагу &quot;застукали&quot; за поцелуем с возлюбленнымКонец сплетням: Леди Гагу &quot;застукали&quot; за поцелуем с возлюбленнымЛеди Гага на свидании (фото: people.com)

Как и с предыдущим бойфрендом, за которого певица собиралась замуж – ее агентом Кристианом Карино,  с Хортоном Гагу связывали изначально рабочие отношения. Познакомились молодые люди прошлой осенью, незадолго до расставания с Карино.

Конец сплетням: Леди Гагу &quot;застукали&quot; за поцелуем с возлюбленнымНикто из попавшей в скандал троицы ситуацию пока не комментирует (фото: instagram.com/ladygaga)

Впрочем, официальных комментариев пока что никто из звезд не давал. Поклонники же Шейк уверены: Гага специально разыграла этот спектакль, чтобы переключить внимание прессы с их отношений с Купером. Они продолжают писать комментарии, что не верят "разлучнице", хотя и оценили ее хитрый умный ход. Есть и те, кто предложил наконец извиниться перед знаменитостью за свое поведение.

Конец сплетням: Леди Гагу &quot;застукали&quot; за поцелуем с возлюбленнымЛеди Гага вновь стала главной звездой мировых таблоидов (фото: instagram.com/ladygaga)

Шейк, которая своим молчанием только подливает масла в огонь, остается в стороне от скандала. Тем не менее, это не защищает ее от все новых слухов. Недавно девушке приписали новый роман. По слухам, между ней и экс-мужем Дженнифер Энистон "пробежала настоящая искра", чего в жизни знаменитой красотки давно не было.   

Ничего лишнего: роскошная Ирина Шейк восхищает натуральной красотой В чем сила, сестра? Ирина Шейк снялась для глянца с Адриной Лимой и поблагодарила за поддержку
Новости Украины Леди ГагаИрина ШейкБрэдли Купер
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