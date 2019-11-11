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Обольстительная Леся Никитюк блеснула стройными ножками в платье с экстремальным разрезом

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.11.2019 - 12:27
Обольстительная Леся Никитюк блеснула стройными ножками в платье с экстремальным разрезом
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк продолжает сниматься "стильные" видео

Леся Никитюк продолжает активно сниматься в новых выпусках популярного шоу “Кто против блондинок” на “Новом канале”. К слову, телеведущая уже неоднократно уточняла, что свежие выпуски, которые снимаются сейчас, будут показаны в следующем 2020 году. Пока что можно можно рассмотреть только образы Никитюк, которые она с удовольствием снимает на видео и показывает своей многотысячной армии поклонников в сети instagram. Недавно Леся показала очередной стильный образ. На этот раз - в пикантном вечернем платье розового цвета с разрезом на ножках.

Ведущая записала короткое видео своего отражения в зеркале. На телеведущей — роскошное вечернее платье в пол. Наряд розового цвета обильно декорирован пайетками. Платье оголяет одно плечо, а высокий разрез демонстрирует стройные и длинные ножки Никитюк. Прическа и макияж соответствуют нарядному выходу. Волосы уложены в аккуратные крупные локоны. Мейкап сделан с акцентом на глаза и яркие губы. Так что Леся готова покорять сердца.

Обольстительная Леся Никитюк блеснула стройными ножками в платье с экстремальным разрезом

Обольстительная Леся Никитюк блеснула стройными ножками в платье с экстремальным разрезом

Скриншоты: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, до этого Никитюк уже показывала роскошные формы в облегащем наряде! Новый образ Леси получился весьма необычным, но нарядным. Телеведущая в очередной раз подчеркнула, что ее наряд - из категории “самашила”. Как обычно, перед зеркалом Леся красуется в облегающем наряде из черного люрекса. Наряд чем-то напоминает спортивное боди с шортиками. Однако дополнительно декорирован юбкой-баской. Также “боди” открывает плечи ведущей, что сразу же делает образ более вечерним.

Яркая Леся Никитюк

Напомним, Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк. Веселая парочка даже "завела детей" на съемках.

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