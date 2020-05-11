С коляской и букетом: Вера Кекелия показала первую прогулку с новорожденным сыном

В первый день мая украинская певица и актриса студии "Женский квартал" Вера Кекелия впервые стала мамой - в одном из роддомов Киева она родила мужу Роману Дуде сыночка Ивана. К слову, ее супруг присутствовал на родах и вел себя очень мужественно! Счастливые новоиспеченные родители уже показали первое фото с малышом из роддома, а также видео с выписки домой. Теперь же Вера поделилась снимком с первой прогулки с ребенком на улице.

На трогательном фото Кекелия запечатлена в свободных светлых джинсах и белой футболке, а сверху она надела коричневый плащ. В руках артистка держит букет сирени, а рядом с ней стоит коляска с сыном. Звезда лучезарно улыбается и выглядит очень счастливой.

В подписи к трогательному кадру Вера отметила, что это был ее первый День матери (напомним, отмечается в Украине 10 мая, - прим. ред.) в роли мамы.

Фото: Вера Кекелия (instagram.com/kekeliavera)

"Сегодня впервые я праздную День Матери в роли мамы, а малыш обживает свою первую комфортную машину. Всех мамочек поздравляю с этим праздником! Здоровья Вам, вашим прекрасным деткам и крепких отношений внутри семьи", - пожелала всем мамочкам Кекелия.

Пользователи сети в свою очередь принялись поздравлять новоиспеченную маму и оставили ей много теплых пожеланий.

С премьерой, Маман))

С твоим солнечным и вдохновлявшим днём, Верочек. Мамочка!Тебе это так идёт!

Поздравляю с праздником,мамочка

Поздравляю, Верочка, с такой прекрасной ролью МАМЫ! От твоего сыночка пахнет Богом, это так замечательно и так краткосрочно!!!

Это так мило... Вам к лицу материнство

Для Вас теперь многое будет впервые и это замечательно! С праздником, Верочка

Вітаю. Хай дитина росте здоровою, чоловік думав над другим)) і багато позитивних емоцій)

Сколько счастья в этом фото

Поздравляю вас

Поздравляем Вас с Рождением сыночка. пусть растёт здоровеньким

Поздравляю с праздником! Красивая и счастливая мамочка

Скриншот комментариев (instagram.com/kekeliavera)

Ранее Вера Кекелия рассказала, как проходит ее беременность и подготовка к родам.