З коляскою і букетом: Віра Кекелія показала першу прогулянку з новонародженим сином

Артистка відсвяткувала свій перший День матері в ролі мами
У перший день травня українська співачка і актриса студії "Жіночий квартал" Віра Кекелія вперше стала мамою - в одному з пологових будинків Києва вона народила чоловікові Роману Дуді синочка Івана. До речі, її чоловік був присутній на пологах і вів себе дуже мужньо! Щасливі новоспечені батьки вже показали перше фото з малюком з пологового будинку, а також відео з виписки додому. Тепер же Віра поділилася знімком з першої прогулянки з дитиною на вулиці.
На зворушливому фото Кекелія відображена у вільних світлих джинсах і білій футболці, а зверху вона одягла коричневий плащ. В руках артистка тримає букет бузку, а поряд з нею стоїть коляска з сином. Зірка променисто посміхається і виглядає дуже щасливою.
У підписі до зворушливого кадру Віра зазначила, що це був її перший День матері (нагадаємо, в Україні відзначається 10 травня, - прим. ред.) в ролі мами.
Фото: Віра Кекелія (instagram.com/kekeliavera)
"Сьогодні вперше я святкую День Матері в ролі мами, а малюк обживає свою першу комфортну машину. Всіх матусь вітаю з цим святом! Здоров'я Вам, вашим прекрасним діткам і міцних відносин всередині родини", - побажала всім матусям Кекелія.
Користувачі мережі в свою чергу почали вітати новоспечену маму і залишили їй багато теплих побажань.
Скріншот коментарів (instagram.com/kekeliavera)
Раніше Віра Кекелія розповіла, як проходить її вагітність і підготовка до пологів.