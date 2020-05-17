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Коктейль и танцы на кровати: Надя Дорофеева показала, как проводит выходные (видео)

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Певица позволяет себе немного расслабиться и подурачиться

Надя Дорофеева во время самоизоляции много общается с поклонниками и делится весьма личными вещами. Недавно певица разоткровенничалась об отношениях с мужем Владимиром Дантесом и призналась, что карантин пошел им только на пользу и они отлично проводят время. И хотя звезда старается быть продуктивной, не забывать о спорте, готовке и делах, на выходных она позволяет себе немного расслабиться и подурачиться.

Надя поделилась в Instagram веселым видео, в котором показала, как прошла ее суббота. Для начала артистка зарядила себя хорошим настроением с помощью вкусного коктейля с мартини, после чего начала зажигательно прыгать и танцевать на кровати, а в конце картинно рухнула на нее.

К слову, Дорофеева и дома старается одеваться нарядно и удобно - на этот раз певица выбрала спортивный топ и леопардовые шорты, демонстрируя свою стройную фигуру. Сверху она набросила короткую черную кофту.

"Как продвигается суббота? Начинаем с Martini + Tonic , дальше правильное настроение", - подписала ролик Надя.

В комментариях фолловеры не поскупились на комплименты любимой артистке и поблагодарили ее за позитивное настроение.

  • правильное настроеник вместе с Надей Дороеефой
  • Красоткаа
  • Молодчина, это самое правильное настроение для субботы
  • Наааааадяяяяяя, какая хорошенькая
  • спасибо за поднятые настроение
  • Какая же ты классная. Оторвать глаз невозможно
  • Надя, которая пережила всплеск энергии после питья Мартини
  • Суббота,с таким вдохновителем как ты,любой мой день
  • Так ИВЛЕЕВА уже делала!!
  • Не совсем идеальный пример для подражания
  • Так нравится этот ролик, всё так круто, движения, прыжки тд.

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Скриншот комментариев

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Автор: Марта Никитко