Коктейль і танці на ліжку: Надя Дорофєєва показала, як проводить вихідні (відео)

Співачка дозволяє собі трохи розслабитися і побешкетувати
Надя Дорофєєва під час самоізоляції багато спілкується з шанувальниками і ділиться дуже особистими речами. Нещодавно співачка розговорилася про стосунки з чоловіком Володимиром Дантесом і зізналася, що карантин пішов їм тільки на користь, і вони чудово проводять час. І хоча зірка намагається бути продуктивною, не забувати про спорт, готування і справи, на вихідних вона дозволяє собі трохи розслабитися і побешкетувати.
Надя поділилася в Instagram веселим відео, в якому показала, як пройшла її субота. Для початку артистка зарядила себе хорошим настроєм з допомогою смачного коктейлю з вермутом, після чого почала запально стрибати і танцювати на ліжку, а в кінці картинно впала на неї.
До речі, Дорофєєва і вдома намагається одягатися ошатно і зручно - на цей раз співачка вибрала спортивний топ і леопардові шорти, демонструючи свою струнку фігуру. Зверху вона накинула коротку чорну кофту.
"Як просувається субота? Починаємо з Martini + Tonic , далі правильний настрій", - підписала ролик Надя.
В коментарях фолловери не поскупилися на компліменти улюбленій артистці й подякували за її позитивний настрій.
Скріншот коментарів
Раніше Надя Дорофєєва розповіла про досвід, що змінив її життя.
Автор: Марта Нікітко