Одно мгновение: Влад Яма предался ностальгии с Натальей Могилевской

Наталья Могилевская и Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Яма и Могилевская вспомнили о совместных танцах

Влад Яма и Наталья Могилевская - все еще “самая обсуждаемая” пара этой недели! Напомним, что 3 ноября прошел действительно особенный эфир шоу Танцы со звездами 2019. На паркет вышли звездные участники предыдущих сезонов. Ведущей балкона была путешественница Регина Тодоренко. Более того, на паркет вернулась его “легенда” - певица и победительница Танцев 2017 года Наталья Могилевская. Кстати, исполнительница также трепетно обратилась к своей экс-подопечной Тодоренко. По словам Могилевской, она всегда знала, что эта “девочка далеко пойдет”.

Отметим, что Могилевская дважды выходила на паркет танцевального проекта. В 2006 и 2017 году. Вторая попытка с танцором Игорем Кузьменко была удачной и Наталья заняла первое место. А вот в 2006 году певице досталось серебро. Но именно дуэт с Владом Ямой запомнился зрителям и поклонникам Натали больше всего.

Во время прошедшего 11-го эфира Могилевская и Яма вспомнили о “былых чувствах” и вновь вышли на паркет вдвоем. Могилевская даже исполнила свой символический хит 2007 года “Этот танец”.

Наталья Могилевская и Влад ЯмаТанцы со звездами 2019

Конечно же Наталья и Влад не могли не сделать совместные фото и не оставить трогательные послания друг другу.

“Благодарю тебя, мой первый Учитель! Как это было красиво...Наши танцы в проекторе на паркете, Наша песня в ритме румбы, любимый зритель и Чапкис за судейским столом! Благодаря тебе мне никогда не будет холодно зимой. Я начинаю своё каждое утро в танцевальном зале под теплые латиноамериканские ритмы”, - пишет Могилевская.

А вот Яма был менее красноречив, но лаконичен: “13 лет как одно мгновение…”

На общем фото Яма и Могилевская обнимают друг друга и искренне улыбаются.

Влад Яма и Наталья Могилевская (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники хореографа также поспешили прокомментировать его фото с певицей:

“Извините, но я болела за Зеленского, но с большим интересом следила и за вашей парой)))”

“А я за вашу пару болела)”

“Вы суперские”

“Ваші танці завжди були- найкращі!!! Ви- круті, класні і СУПЕРОВІ”

“А я болела за эту пару. Какие классные были постановки”

“Обожаю вас обоих!!! Очень хотелось бы увидеть танцы пары номер 8 ещё”

“Так жаль,что танца было мало(( Может ещё раз,на бис,на финале, а?”

Скриншот комментариев: instagram.com/vladyama_official

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, что мечтает выйти на паркет в следующем сезоне Танцы со звездами!