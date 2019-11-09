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Как девочка: 44-летняя Наталья Могилевская показала лицо без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.11.2019 - 14:09
Как девочка: 44-летняя Наталья Могилевская показала лицо без макияжа
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица поделилась милым фото с огромным котом

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила свой вес и поделилась мыслями о принятии себя, умеет восхитить стильными и эффектными образами. Недавно она стала звездной гостьей одиннадцатого прямого эфира Танцев со звездами 2019, где даже станцевала со своим экс-партнером по проекту, хореографом Владом Ямой. А вот на новом фото в своем Instagram 44-летняя артистка показала свою естественную красоту.

Наталья опубликовала яркий снимок, на котором она позирует в цветастом платье, держа на руках большого белого кота породы мейн-кун. Волосы знаменитости красиво уложены, однако на лице совсем нет косметики, что лишь делает ее моложе.

В подписи к фото Могилевская рассказала историю пушистого красавца.

Как девочка: 44-летняя Наталья Могилевская показала лицо без макияжа

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вы помните его? Он был котёнком. Я подарила его моему Учителю год назад. Теперь это "снежная рысь", "белый тигр", короче, он огромный", - поделилась певица.

Фолловеры восторгаются очаровательным котиком, а еще больше - природной красотой Натальи, отмечая, что без макияжа она выглядит, будто юная девочка.

  • Ох, какой красивый
  • Какое великолепие
  • Он шикарен!!!
  • Наталья,! Без макіяжа Божественная краса. Здоровья и любви!
  • Какой красивый великан. Обожаю котов)
  • Натали, кот, конечно зачетный, но какая же вы тут офигеннаяя. Такая счастливая и безумно красивая
  • Наташенька , как же вы хорошо выглядите . Юная девочка. кот конечно шикарный. Но я давно хотела сделать комплимент
  • Вау, какой шикарный
  • Наталочка такая красивая не накрашенная..
  • Неймовірний красень, просто красунчик
  • На этом фото все шикарны!!!
  • Вы красавица!!!! Кот супер!!!

Как девочка: 44-летняя Наталья Могилевская показала лицо без макияжаСкриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская блеснула стройными ножками в латексном наряде на съемках новогоднего шоу.

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