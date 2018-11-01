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"Кохаю": член академии Grammy записал украиноязычную песню

Lite » Звезды 01.11.2018 - 19:04
Александр Балбус (фото: пресс-служба исполнителя)
Александр Балбус (фото: пресс-служба исполнителя)

Александр Балбус и Елена Бурак презентовали совместный лирический трек

Известный продюсер и композитор Александр Балбус записал совместную украиноязычную песню с певицей LEYA. Трек, автором слов и музыки которого является Оля Монастырская, получил название "Бажане Слово".

"Необычайное, магическое слово, которое желает услышать каждая женщина - "люблю...". Замечательная романтическая песня, композиция, под проникновенные балладные звуки которой можно, нежно обнявшись, вместе с любимым человеком мечтательно с переполнением эмоций сделать несколько "па" и покружиться в эйфории медленного танца", - говорится в аннотации к песне.

Видео: YouTube/IMMI

Текст песни "Бажане Слово":

Затяглись тумани ранні,
Ми укутані в коханні,
Так, і це буває так просто. 
Я ще гріюся в обіймах,
Чи заручниця, чи вільна я?
Якийсь омріяний острів, 
Ти моя любов, моя надія,
Я від тебе знов божеволію…

В небі прозорім падають зорі,
Не залишають сліди,
Саме тоді я бажання собі загадаю.
Не випадково і так казково
Поруч знаходишся ти,
І таке бажане слово "кохаю", "кохаю".

А чи є стереотипи?
Як же правильно любити так?!
І це буває так смішно. 
В нас одна любов з тобою
Розподілена на двоє,
Хоч, може, для когось я грішна
Ти моя душа, моя надія,
Я від тебе знову божеволію…

В небі прозорім падають зорі,
Не залишають сліди,
Саме тоді я бажання собі загадаю.
Не випадково і так казково
Поруч знаходишся ти,
І таке бажане слово "кохаю", "кохаю".

Добавим, что Александр Балбус является членом знаменитой академии Grammy. Он, кстати, - однин из всего лишь трех украинцев, которые входили в эту престижную организацию за всю историю существования академии. Сейчас он живет в Чикаго, где владеет URC Radio, которое популяризирует украинскую музыку за океаном.

&quot;Кохаю&quot;: член академии Grammy записал украиноязычную песню

Александр Балбус (фото: пресс-служба исполнителя)

Молодая и талантливая певица Елена Бурак, которая творит под сценическим именем LEYA, тоже живет в США. Она активная участница и титулованная мисс зрительских симпатий конкурса красоты Miss Ukrainian Chicago 2018.

&quot;Кохаю&quot;: член академии Grammy записал украиноязычную песню

Елена Бурак (фото: пресс-служба исполнительницы)

Напомним, недавно американский певец и актер с белорусскими корнями Алекс Громаковский выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Маме", а также в дуэте с Олегом Собчуком спел песню из репертуара группы СКАЙ.

Видео: РБК-Украина

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