"Кохаю": член академии Grammy записал украиноязычную песню

Александр Балбус (фото: пресс-служба исполнителя)

Александр Балбус и Елена Бурак презентовали совместный лирический трек

Известный продюсер и композитор Александр Балбус записал совместную украиноязычную песню с певицей LEYA. Трек, автором слов и музыки которого является Оля Монастырская, получил название "Бажане Слово".

"Необычайное, магическое слово, которое желает услышать каждая женщина - "люблю...". Замечательная романтическая песня, композиция, под проникновенные балладные звуки которой можно, нежно обнявшись, вместе с любимым человеком мечтательно с переполнением эмоций сделать несколько "па" и покружиться в эйфории медленного танца", - говорится в аннотации к песне.

Видео: YouTube/IMMI

Текст песни "Бажане Слово":

Затяглись тумани ранні,

Ми укутані в коханні,

Так, і це буває так просто.

Я ще гріюся в обіймах,

Чи заручниця, чи вільна я?

Якийсь омріяний острів,

Ти моя любов, моя надія,

Я від тебе знов божеволію…

В небі прозорім падають зорі,

Не залишають сліди,

Саме тоді я бажання собі загадаю.

Не випадково і так казково

Поруч знаходишся ти,

І таке бажане слово "кохаю", "кохаю".

А чи є стереотипи?

Як же правильно любити так?!

І це буває так смішно.

В нас одна любов з тобою

Розподілена на двоє,

Хоч, може, для когось я грішна

Ти моя душа, моя надія,

Я від тебе знову божеволію…

В небі прозорім падають зорі,

Не залишають сліди,

Саме тоді я бажання собі загадаю.

Не випадково і так казково

Поруч знаходишся ти,

І таке бажане слово "кохаю", "кохаю".

Добавим, что Александр Балбус является членом знаменитой академии Grammy. Он, кстати, - однин из всего лишь трех украинцев, которые входили в эту престижную организацию за всю историю существования академии. Сейчас он живет в Чикаго, где владеет URC Radio, которое популяризирует украинскую музыку за океаном.

Александр Балбус (фото: пресс-служба исполнителя)

Молодая и талантливая певица Елена Бурак, которая творит под сценическим именем LEYA, тоже живет в США. Она активная участница и титулованная мисс зрительских симпатий конкурса красоты Miss Ukrainian Chicago 2018.

Елена Бурак (фото: пресс-служба исполнительницы)

Напомним, недавно американский певец и актер с белорусскими корнями Алекс Громаковский выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Маме", а также в дуэте с Олегом Собчуком спел песню из репертуара группы СКАЙ.

Видео: РБК-Украина