"Кохаю": член академії Grammy записав україномовну пісню

Олександр Балбус (фото: прес-служба виконавця)

Олександр Балбус і Олена Бурак презентували спільний ліричний трек

Відомий продюсер і композитор Олександр Балбус записав спільну україномовну пісню зі співачкою LEYA. Трек, автором слів та музики якого є Оля Монастирська, отримав назву "Бажане Слово".

"Надзвичайне, магічне слово, яке бажає почути кожна жінка - "кохаю...". Чудова романтична пісня, композиція, під проникливі баладні звуки котрої можна, ніжно обійнявшись, разом з коханою людиною замріяно з переповненням емоцій зробити кілька "па" і покружляти в ейфорії повільного танцю", - йдеться у анотації до пісні.

Відео: YouTube/IMMI

Текст пісні "Бажане Слово":

Затяглись тумани ранні,

Ми укутані в коханні,

Так, і це буває так просто.

Я ще гріюся в обіймах,

Чи заручниця, чи вільна я?

Якийсь омріяний острів,

Ти моя любов, моя надія,

Я від тебе знов божеволію…

В небі прозорім падають зорі,

Не залишають сліди,

Саме тоді я бажання собі загадаю.

Не випадково і так казково

Поруч знаходишся ти,

І таке бажане слово "кохаю", "кохаю".

А чи є стереотипи?

Як же правильно любити так?!

І це буває так смішно.

В нас одна любов з тобою

Розподілена на двоє,

Хоч, може, для когось я грішна

Ти моя душа, моя надія,

Я від тебе знову божеволію…

В небі прозорім падають зорі,

Не залишають сліди,

Саме тоді я бажання собі загадаю.

Не випадково і так казково

Поруч знаходишся ти,

І таке бажане слово "кохаю", "кохаю".

Додамо, що Олександр Балбус є членом знаменитої академії Grammy. Він, до речі, є одним з лише трьох українців, котрі входили до цієї престижної організації за всю історію існування академії. Нині він мешкає у Чикаго, де володіє URC Radio, що популяризує українську музику за океаном.

Олександр Балбус (фото: прес-служба виконавця)

Молода й талановита співачка Олена Бурак, яка творить під сценічним іменем LEYA, теж мешкає у США. Вона активна учасниця і титулована міс глядацьких симпатій конкурсу краси Miss Ukrainian Chicago 2018.

Олена Бурак (фото: прес-служба виконавиці)

Нагадаємо, нещодавно американський співак і актор з білоруським корінням Алекс Громаковський випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі", а також в дуеті з Олегом Собчуком заспівав пісню з репертуару гурту СКАЙ.

Відео: РБК-Україна