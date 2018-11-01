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"Кохаю": член академії Grammy записав україномовну пісню

Lite » Зірки 01.11.2018 - 19:04
Олександр Балбус (фото: прес-служба виконавця)
Олександр Балбус (фото: прес-служба виконавця)

Олександр Балбус і Олена Бурак презентували спільний ліричний трек

Відомий продюсер і композитор Олександр Балбус записав спільну україномовну пісню зі співачкою LEYA. Трек, автором слів та музики якого є Оля Монастирська, отримав назву "Бажане Слово". 

"Надзвичайне, магічне слово, яке бажає почути кожна жінка - "кохаю...". Чудова романтична пісня, композиція, під проникливі баладні звуки котрої можна, ніжно обійнявшись, разом з коханою людиною замріяно з переповненням емоцій зробити кілька "па" і покружляти в ейфорії повільного танцю", - йдеться у анотації до пісні.

Відео: YouTube/IMMI

Текст пісні "Бажане Слово":

Затяглись тумани ранні,
Ми укутані в коханні,
Так, і це буває так просто. 
Я ще гріюся в обіймах,
Чи заручниця, чи вільна я?
Якийсь омріяний острів, 
Ти моя любов, моя надія,
Я від тебе знов божеволію…

В небі прозорім падають зорі,
Не залишають сліди,
Саме тоді я бажання собі загадаю.
Не випадково і так казково
Поруч знаходишся ти,
І таке бажане слово "кохаю", "кохаю".

А чи є стереотипи?
Як же правильно любити так?!
І це буває так смішно. 
В нас одна любов з тобою
Розподілена на двоє,
Хоч, може, для когось я грішна
Ти моя душа, моя надія,
Я від тебе знову божеволію…

В небі прозорім падають зорі,
Не залишають сліди,
Саме тоді я бажання собі загадаю.
Не випадково і так казково
Поруч знаходишся ти,
І таке бажане слово "кохаю", "кохаю".

Додамо, що Олександр Балбус є членом знаменитої академії Grammy. Він, до речі, є одним з лише трьох українців, котрі входили до цієї престижної організації за всю історію існування академії. Нині він мешкає у Чикаго, де володіє URC Radio, що популяризує українську музику за океаном. 

&quot;Кохаю&quot;: член академії Grammy записав україномовну пісню

Олександр Балбус (фото: прес-служба виконавця)

Молода й талановита співачка Олена Бурак, яка творить під сценічним іменем LEYA, теж мешкає у США. Вона активна учасниця і титулована міс глядацьких симпатій конкурсу краси Miss Ukrainian Chicago 2018. 

&quot;Кохаю&quot;: член академії Grammy записав україномовну пісню

Олена Бурак (фото: прес-служба виконавиці)

Нагадаємо, нещодавно американський співак і актор з білоруським корінням Алекс Громаковський випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі", а також в дуеті з Олегом Собчуком заспівав пісню з репертуару гурту СКАЙ.

Відео: РБК-Україна

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