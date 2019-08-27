"Коханці": как Ризатдинова и Прохоров стали лидерами первого эфира Танці з зірками 2019

Ризатдинова и Прохоров зажгли чувственностью! Стартовал новый сезон долгожданного проекта Танці з зірками 2019. Высшие баллы от жюри в первом эфире достались паре Олимпийской чемпионки Анны Ризатдиновой и хореографа Александра Прохорова!

Яркое, техничное и страстное исполнение Александр и Анна показали исполнив испанский танец пасодобль и превратили паркет в жаркую корриду. Как отметили зрители в своих комментариях в соцсетях: это было самое "горячее" и эмоциональное выступление проекта, во время которого настоящий огонь был не только среди декораций, но и внутри самой пары.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

Стильные танцевальные наряды подчеркивали подтянутые и спортивные фигуры хореографа и олимпийской чемпионки. Нежное платье слилось с изящной фигурой Ризатдиновой, а тату-рукав придал особой "отстроты" и экспрессии образу. Наряд Прохорова приковал восхищенные взгляды всей женской аудитории к его обладателю.

Танец, исполненный под песню украинской группы The Hardkiss "Коханці", стал знаковым для Анны, ведь участие в проекте для нее — абсолютно новый этап в жизни и возможность показать себя с неожиданной стороны. По словам самой Анны, она хочет доказать, что спортсмены тоже могут быть звездами шоу-бизнеса.

Страстный пасадобль от Ризатдиновой и Прохорова (фото: пресс-служба)

В свою очередь, Александр поделился, что слаженность и синхронность в танце — это все результат большого труда и многочасовых репетиций пары!

Перед выступлением, даже в голд-руме, во время перерывов на рекламу, пара продолжала репетировать, оттачивая до совершенства свои движения.

Глубокая, наполненная чувствами постановка пасодобля никого не оставила равнодушным! Перед мастерством и сложными поддержками, выполненными Анной и Александром, не устояли даже члены жюри.

От Франсиско Гомеса пара получила заветное для артистов на паркете: "Love, love, love, love it", что значит, что Гомес остался в восторге от танца пары Ризатдинова — Прохоров! Не смогла сдержать восторга и самая строгая судья проекта — Екатерина Кухар, которая призналась, что давно ждала такое яркое выступление на паркете.

Влад Яма поздравил Анну и Александра с тем, что они зажгли на паркете танцевально-олимпийский огонь, а также отметил, что несмотря на то, что пасодобль — мужской танец, Анна — была неотразима.

Страстный пасадобль от Ризатдиновой и Прохорова (фото: пресс-служба)

Жюри единогласно назвали выступление пары потрясающим и заслуживающим настоящей любви публики и профессионалов.

От жюри Танці з зірками Анна и Александр получили 29 баллов и стали лидерами турнирной таблицы среди всех участников.

Настоящее соревнование между парами начнется уже в ближайшее воскресенье, 1 сентября, в эфире 1+1, когда линии для голосования откроют и телезрители смогут голосовать. Тем временем Александр и Анна уже готовят новый номер на второй эфир.

Напомним, ранее Екатерина Кухар высказалась о старте нового сезона Танців з зірками 2019. Прима-балерина в ожидании интеллигентных провокаций.