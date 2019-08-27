"Коханці": як Різатдінова і Прохоров стали лідерами першого ефіру Танці з зірками 2019

Різатдінова і Прохоров запалили чуттєвістю! Стартував новий сезон довгоочікуваного проекту Танці з зірками 2019. Найвищі бали від журі у першому ефірі дісталися парі Олімпійської чемпіонки Анни Різатдінової і хореографа Олександра Прохорова!

Яскраве, технічне і пристрасне виконання Олександр і Анна показали виконавши іспанський танець пасодобль і перетворили паркет у спекотну кориду. Як відзначили глядачі у своїх коментарях соцмережах: це було "найгарячіший" і емоційний виступ проекту, під час якого справжній вогонь був не тільки серед декорацій, але і всередині самої пари.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

Стильні танцювальні вбрання підкреслювали підтягнуті і спортивні фігури хореографа та олімпійської чемпіонки. Ніжне плаття злилося з витонченою фігурою Різатдінової, а тату-рукав надав особливої "гостроти" та експресії образу. Наряд Прохорова прикував захоплені погляди всієї жіночої аудиторії до його власника.

Танець, виконаний під пісню української групи The Hardkiss "Коханці", став знаковим для Анни, адже участь у проекті для неї — абсолютно новий етап в житті і можливість показати себе з несподіваного боку. За словами самої Анни, вона хоче довести, що спортсмени теж можуть бути зірками шоу-бізнесу.

Пристрасний пасадобль від Різатдінової і Прохорова (фото: прес-служба)

У свою чергу, Олександр поділився, що узгодженість і синхронність у танці — це все результат великої праці і багатогодинних репетицій пари!

Перед виступом, навіть у голд-румі, під час перерв на рекламу, пара продовжувала репетирувати, відточуючи до досконалості свої рухи.

Глибока, сповнена почуттями постановка пасодобля нікого не залишила байдужим! Перед майстерністю і складними підтримками, виконаними Анною та Олександром, не встояли навіть члени журі.

Від Франциско Гомеса пара отримала заповітне для артистів на паркеті: "Love, love, love, love it", що означає, що Гомес залишився в захваті від танцю пари Різатдінова — Прохоров! Не змогла стримати захвату і найсуворіший суддя проекту — Катерина Кухар, яка зізналася, що давно чекала на такий яскравий виступ на паркеті.

Влад Яма привітав Анну і Олександра з тим, що вони запалили на паркеті танцювально-олімпійський вогонь, а також зазначив, що незважаючи на те, що пасодобль — чоловічий танець, Анна — була неперевершена.

Пристрасний пасадобль від Різатдінової і Прохорова (фото: прес-служба)

Журі одноголосно назвали виступ пари приголомшливим і що заслуговує цієї любові публіки та професіоналів.

Від журі Танці з зірками Анна та Олександр отримали 29 балів та стали лідерами турнірної таблиці серед всіх учасників.

Справжнє змагання між парами почнеться вже в найближчу неділю, 1 вересня, в ефірі 1+1, коли лінії для голосування відкриють і телеглядачі зможуть голосувати. Тим часом Олександр і Анна вже готують новий номер на другий ефір.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар висловилася про старт нового сезону Танців з зірками 2019. Прима-балерина в очікуванні інтелігентних провокацій.