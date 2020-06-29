Кто кого? Юрий Горбунов устроил с подросшим сыночком "мужской" батл

Папа и сын посоревновались в серьезном "виде спорта"
Юрий Горбунов и Катя Осадчая свободное время посвящают сыночку Ивану, котрый растет активным и любознательным. Хоть лицо мальчика родители скрывают и не спешат показывать поклонникам, те уже давно вычислили, что мальчик похож на ведущего. Шоумен как-то пояснил, что показать себя публике - это должно быть самостоятельным решением мальчика, а пока он слишком мал, родители не хотят это делать вместо него. Звездный папа всячески балует и развивает малыша, а также уже берет его с собой в речные путешествия, ведь недавно шоумен стал дипломированным шкипером! Теперь же Юрий показал, как еще развлекается с сыном. Например, они прыгают на бабуте и устраивают настоящие соревнования.
Юрий в куртке, футболке и темных обтягивающих брюках, босиком с сеьезным лицом пытается "обскакать" резвого и активнго Ивана, который, похоже, папе уступать не собирается.
"Ну, хто кого перестрибає?" - в шутку и с вызовом поинтересовался ведущий. Подписчики Юрия предположили, что победил Иван, а также сделали комплименты звездной семье.
Юрий Горбунов порезвился с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)
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К слову, вдоволь напрыгавшись, Юрий пошл готовить шашлык на открытом воздухе – это не первый раз, когда он балует семью мясным блюдом собственного приготовления.
Напомним, что ранее Катя Осадчя показала совместное рабочее селфи с мужем. Она заинтриговала намеком, что пара вновь участвует в одном проекте на двоих.
Автор: Lite