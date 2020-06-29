Хто кого? Юрій Горбунов влаштував з підрослим синочком "чоловічий" батл

Юрій Горбунов та Катя Осадча вільний час присвячують сину Івану, який росте активним і допитливим. Хоч обличчя хлопчика батьки приховують і не поспішають показувати шанувальникам, ті вже давно вирахували, що хлопчик схожий на ведучого. Шоумен якось пояснив, що показати себе публіці - це має бути самостійним рішенням хлопчика, а поки він занадто малий, батьки не хочуть це робити замість нього. Зірковий тато всіляко балує і розвиває малюка, а також вже бере його з собою в річкові подорожі, адже нещодавно шоумен став дипломованим шкіпером! Тепер же Юрій показав, як ще розважається з сином. Наприклад, вони стрибають на бабуте і влаштовують справжні змагання.

Юрій в куртці, футбольці і темних обтягуючих штанях, босий з сеьезним обличчям намагається "обскакати" жвавого та активнго Івана, який, схоже, татові поступатися не збирається.

"Ну, хто кого перестрибає?" - жартома і звикликом поцікавився ведучий. Підписники Юрія припустили, що переміг Іван, а також зробили компліменти зірковій сім'ї.

Юрій Горбунов повеселився з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Дуже пощастило: Осадча умилила фото Горбунова з підрослим синочком

Дуже гарний син у вас

СУПЕР! І тато кайф зловив!

Ох, які милі!

Гарний тато

Ясно, що Іван

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До речі, вдосталь настрибавшись, Юрій пішл готувати шашлик на відкритому повітрі – це не перший раз, коли він балує сім'ю м'ясною стравою власного приготування.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадчя показала спільне робоче селфі з чоловіком. Вона заінтригувала натяком, що пара знову бере участь в одному проекті на двох.