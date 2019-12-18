ru
ua

У кого глаза хитрее? Юрий Горбунов покорил нежностью с женой

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Ведущий поделился милым фото с совместных съемок

Звездная пара супругов Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени проводят вместе - как дома с сыночком, так и в путешествиях и даже на работе, ведь их нередко приглашают вести мероприятия вместе. Недавно они съездили в командировку в Одессу, где успели прогуляться по городу и поделиться забавным селфи на фоне дюка. И вот у них снова совместные съемки - а они только рады!

На своей странице в Instagram Горбунов поделился нежным снимком с женой. Оба они нарядно одеты и с улыбками смотрят в объектив.

"Ну і в кого очі хитріші???" - шутливо прокомментировал фото шоумен.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Однако практически все сошлись на том, что Юра и Катя выглядят очень влюбленными и счастливыми.

  • У Юрія
  • в обоих
  • У Юрка,хитрющие..
  • Хитрят в четыре глаза
  • Неймовірно гарні як завжди, очі закоханих людей і це круто. а щодо *хитрющі то у Вас Юрій
  • У чоловіка, хітріші очі!
  • У Вас, Юрій)
  • У Юри хитріші )) Але закохані обоє і щастям світяться ))
  • Хитрих очей ,небачу .Бачу світлі , приємні , довірливі очі в обох .Успіхів вам .......Всього найкращого.
  • Нуль хитрості! Тільки чарівність
  • У Юри. Такий собі невинно -хитринький. Взагалі ви дуже позитивна пара.
  • У Катерини
  • Катюша - Красуня!
  • Голубки-голубочки!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания.

Латинские ритмы Насти Каменских и электро-фолк от Onuka: артистки зажгут в эфире шоу Х-фактор Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае
Читать все новости