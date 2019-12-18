У кого глаза хитрее? Юрий Горбунов покорил нежностью с женой

Ведущий поделился милым фото с совместных съемок
Звездная пара супругов Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени проводят вместе - как дома с сыночком, так и в путешествиях и даже на работе, ведь их нередко приглашают вести мероприятия вместе. Недавно они съездили в командировку в Одессу, где успели прогуляться по городу и поделиться забавным селфи на фоне дюка. И вот у них снова совместные съемки - а они только рады!
На своей странице в Instagram Горбунов поделился нежным снимком с женой. Оба они нарядно одеты и с улыбками смотрят в объектив.
"Ну і в кого очі хитріші???" - шутливо прокомментировал фото шоумен.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Однако практически все сошлись на том, что Юра и Катя выглядят очень влюбленными и счастливыми.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, ранее Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания.