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"Когда замуж?" Светлана Лобода заинтриговала мечтательным фото со свадебным букетом

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2019 - 17:33
"Когда замуж?" Светлана Лобода заинтриговала мечтательным фото со свадебным букетом
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

На свадьбе своей сестры певица поймала букет невесты

На днях Светлана Лобода повеселилась на свадьбе - ее младшая сестра Ксения 29 июня вышла замуж. Конечно же, певица поздравила родного человека, не обошлось и без интересных знаков - именно 36-летняя артистка поймала букет невесты. Ранее она поделилась на своей странице в Instagram забавным видео процесса.

К слову, по словам тамады, это вышло случайно и Светлана вовсе не стремилась поймать цветы. А теперь Лобода заинтриговала поклонников новым снимком с тем самым счастливым букетом.

На фото она сидит на диване, держа цветы в руках и мечтательно глядя вдаль. Знаменитость никак не стала комментировать кадр.

&quot;Когда замуж?&quot; Светлана Лобода заинтриговала мечтательным фото со свадебным букетом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры активно желают любимой артистке счастья и интересуются, когда же состоится ее собственная свадьба, намекая, что уже пора.

  • Дай Бог поскорее тебе выйти замуж! Какая же ты милая и красивая аж слов нет!!! 
  • Пусть будет счастье и любовь Вам!
  • Когда замуж?
  • Такая милая 
  • Нереально красивая 
  • Невероятная 
  • Светуля надо замуж и хитяру 
  • Такой нежный взгляд
  • Сладкая
  • НУ всё! придётся жениться :) 
  • Все мечты скоро сбудутся 
  • Как вы красивы!!
  • Готовь кольцо 
  • Светлана Сергеевна!!! ПОРА!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

А вот как выглядел момент ловли букета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: Светлана Лобода на свадьбе сестры Ксении (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода показала счастливое свадебное фото вместе с сестрой и мамой.

Также Светлана Лобода интригует фанов снимком с предполагаемым возлюбленным - однако на фото не видно лица мужчины.

К слову, недавно Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото.

Жирный намек: Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры (видео) "Мои девочки": Лобода показала счастливое свадебное фото вместе с сестрой и мамой
Новости Украины Лободасвадьба
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