ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Ключи от сердца": Настя Каменских взбудоражила сеть кокетливым фото из Парижа

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.04.2019 - 09:42
"Ключи от сердца": Настя Каменских взбудоражила сеть кокетливым фото из Парижа
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица привлекла внимание поклонников оригинальным украшением

Популярная певица Настя Каменских отправилась в город романтики Париж. Она наслаждается французской столицей и с удовольствием делиться яркими кадрами с поклонниками. Интересно, что в это же время в Париже очутился и Потап. Фаны тут же предположили, что это не просто совпадение, а закономерность – артисты часто путешествуют вместе. Впрочем, комментариев по этому поводу ни Потап, ни Настя не дают, а только делятся красочными фото в ленте Instagram. Так, артистка опубликовала милый снимок в футболке с кокетливым принтом.

Девушка позирует в ресторане – на заднем фоне видны накрытые столики и антураж заведения. На ней -  белая футболка с оригинальным рисунком в виде девушки с розовыми волосами в джинсовой куртке. Отдельного внимания заслуживают аксессуары певицы –  крупные часы и серьги-кольца с кокетливым розовым ключиком-подвеской. Минимум макияжа, распущенные волосы, а также идеально ровный тон кожи, естественность мимики помогают Насте выглядеть на фото непринужденно и свежо.

Снимок "спровоцировал" подписчиков девушки на искренние комплименты, которые они незамедлительно стали писать под кадром. Также от их пристального взгляда не укрылись оригинальные серьги – поклонники интересовались, ключ от чьего сердца заполучила певица?

&quot;Ключи от сердца&quot;: Настя Каменских взбудоражила сеть кокетливым фото из Парижа

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ух ты какая, Настена", "Куколка!", "Афродита 21-го столетия!", "Настя, ты самая красивая девчонка", "Барби", "Ключ от сердца", "Красавица! От чего ключики, это явно секрет", "Какие сережки крутые!" - отмечали комментаторы.

К слову, Настя и Потап также успели встретиться в Париже с друзьями – Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, а также спортсменкой Лилией Подкопаевой и ее возлюбленным Игорем Дубинским. Знаменитости весело провели время вместе и поделились счастливым общим фото на фоне горящего огнями города и Эйфелевой башни.

Кстати, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые провели отпуск в Амстердаме, добирались до Парижа с приключениями. Паре пришлось "штуромовать" электричку, ведь места в билетах указаны не были и, чтобы ехать комфортно, Вове надо было вспомнить былые навыки.

Как школьница: Настя Каменских умилила невинным образом в Париже "Сияет счастьем": похудевшая Каменских в тренче восхитила внешним видом
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь