Как школьница: Настя Каменских умилила невинным образом в Париже

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Каменских назвали ее "студенткой" и "школьницей" из-за нового образа

Настя Каменских продолжает баловать поклонников яркими фото со своего отдыха в Париже. Отметим, что эта поездка не успев начаться, уже обросла массой слухов и домыслов. Во-первых, поклонники исполнительницы предполагают, что Каменских и Потап живут в одном отеле. Дело в том, что рэпер и певица опубликовали на своих страничках фото и видео, где заметно одну и ту же достопримечательность - Вандомскую колонну, рядом с которой расположен отель "Риц", где поселилась Настя.

Чуть позже стало известно, что в Париже также отдыхают Надя Дорофеева с Дантесом. При этом изначально пара отдыхала в Амстердаме, откуда отправилась в Париж – быть может, специально для встречи с Потапом и Настей. А еще погодя стало известно, что в самой романтичной столице отдыхает беременная Лилия Подкопаева со своим избранником Игорем Дубинским. Все вместе они сделали фото на память на фоне Эйфелевой башни.

Такая вот насыщенная на события поездка. Теперь же Каменских поделилась новым фото, на этот раз – без "сенсационных расследований". Просто новый образ.

На снимке Настя позирует на фоне кирпичного здания. На исполнительнице – классический тренч песочного цвета (к слову, это тренд нового весеннего сезона). Также на ней голубые укороченные джинсы с лампасами, массивные белые кроссовки с салатовыми вставками. В глаза первым делом бросается яркий аксессуар – небольшой рюкзак розового цвета. Образ получился очень милый и уютный.

Стильная Настя Каменских в Париже

Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый снимок. Некоторые отметили, что на фото Настя похожа на школьницу.

Настя дівчинка – школярка)

Что за красоточкка!

Буся!

Потап фоткал?)

Супер стиль, модная Настя!

Настя, Вы преобразились. Уверен, Вы почуствовали себя женщиной. Не искуственной, а настоящей. Это многого стоит. Будьте ею всегда. Вы же очень красивая. Помните об этом и не теряйте, прошу Вас красоту!!

Ти дуже гарна!

Гарненька!

Ну прям студентка)

Настя просто супер!

Шикарная Школьница!

Напомним, ранее "Черная пантера" Настя Каменских блеснула фигурой в прозрачном платье.