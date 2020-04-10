Клинт Иствуд и Джеймс Дин в одном лице: Шэрон Стоун восхитила сеть красотой 19-летнего сына

Шэрон Стоун – не только голливудский секс-символ, икона стиля и вечный мотиватор для миллионов поклонников, но и идеальная мама. 62-летняя звезда в свое время усыновила троих детей. Роэн Джозеф, Лэрд Вонн и Куинн Келли, однако, редко фигурируют на странице знаменитой актрисы. Тем неожиданнее для поклонников было увидеть старшего из ребят, 19-летнего Роэна.

Старший сын Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Парень, который пошел по стопам звездной матери и стал актером (осенью должен выйти фильм «Как насчет любви?», где они с Шэрон сыграли вдвоем), снялся для издания ODDA. Парень примерил массу сильных и необычных образов. А также дал интервью, цитаты с которого журнал выложил в сеть.

«Сочувствие и забота друг о друге: эти характеристики так важны. Без них мы теряем нашу человечность», – говорит Роэн в нашем последнем выпуске ODDA18. Именно такие чувства мы должны помнить и удерживать в это трудное время. Осознанность Стоуна неизбежно укоренилась и вовлекается в идеи кармы и практики сострадания. Участвуя в цикле, в котором чьи-то действия видят окончательное возвращение или возмездие, что служит основным предметом обсуждения в новом номере.

Звезда гордится своим сыном (фото: instagram.com/sharonstone)

«У каждого есть своя «норма», то, как они живут и думают, и важно иметь понимание, что это не то, как может думать остальной мир», – говорит @roanjbronstein в ODDA 18. В интервью Стоуна мы говорим вместе с молодым путешественником и исследователем этой мысли и смелостью развивать осознанное понимание мира на основе реального опыта в сочетании с самообразованием в этих культурных пространствах, по которым мы перемещаемся, физически или виртуально»…

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/sharonstone)

Не меньше, чем взгляды парня на мир, сеть привлекла его внешность. Так, поклонники Шэрон принялись обсуждать наряды юного актера. Многие из них подчеркнули, что выглядит парень отлично, хотя образы ему могли подобрать и получше. Также многие отметили красоту сына знаменитой актрисы. «Он выглядит немного как юный Клинт Иствуд, восхитительный», – пишут они. «Точно! Я тоже это вижу. Но еще сильнее на Джефа Бриджеса или Джеймса Дина, словно его сын», – согласилась другая подписчица.