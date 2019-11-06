Стильная и стройная: 61-летняя Шэрон Стоун покорила молодым внешним видом и безупречной фигурой

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса блистает на красной дорожке

Шэрон Стоун в этом году исполнился 61 год, но эта цифра совершенно не укладывается в голове, когда смотришь на нестареющую актрису. Вчера, 5 ноября, состоялся торжественный вечер, устроенный испанским Harper's Bazaar. Церемония вручения премий Premios Bazaar Actitud 43 призвана отметить достижения деятелей арт-индустрии: писателей, режиссеров, моделей и других выдающихся личностей. Знаменитая голливудская красавица получила на ивенте титул «Международная икона».

Шэрон на мероприятии (фото: instagram.com/sharonstone)

На церемонию звезда «Основного инстинкта» и вечный секс-символ пришла в стильном экстравагантном наряде. Черный брючный костюм от Stephane Rolland с аппликацией в виде крупного белого цветка она дополнила белым топом и черными туфлями на низком каблуке. Волосы Шэрон были уложены в гладкую прическу, а макияж выполнен легкий, но выразительный, с сияющей кожей и свежим румянцем.

Многочисленные поклонники отметили молодость и красоту актрисы, которая в который раз доказала, что выглядит роскошно не только на фото в глянцевых журналах, а и в реальной жизни.

Звезда просто сияла от счастья (фото: instagram.com/sharonstone)

На церемонии Стоун пришла вместе со своим старшим сыном Роэном Джозефом Бронштейном, который решил поддерджать знаменитую маму. Появление их на красной дорожке вызвало бурю обсуждений в сети: Шэрон весьма редко выходит в свет с детьми.

Напомним, старшего сына Шерон и ее супруг Фил Бронштейн усыновили в 2000-м году. Через три года пара подала на развод, указав в качестве причины непримиримые разногласия, и опекунство над мальчиком было назначено отцу. Вскоре, в 2005-м, актриса усыновила второго мальчика, Лэрда Вонна Стоуна, а затем в 2006-м и третьего, Куинна Келли Стоуна. Сейчас она вместе с тремя сыновьями проживает в Западном Голливуде.