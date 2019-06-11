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"Решили сгонять на суши": Никитюк и Цибульская предстали в образе гейш

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.06.2019 - 11:07
"Решили сгонять на суши": Никитюк и Цибульская предстали в образе гейш
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Артистки поразили яркими нарядами на съемках

Леся Никитюк продолжает активно сниматься в ТВ-шоу  "Хто зверху?" на "Новом канале", демонстрируя при этом множество самых разнообразных образов. Так, в прошлый раз ведущая похвасталась точеными формами в откровенном наряде, а теперь решила и вовсе примерить образ японской гейши. В съемках также принимала участие певица Ольга Цибульская - именно она и показала эффектное фото на своей странице в Instagram.

На снимке они с Лесей запечатлены в  традиционных японских кимоно, расшитых цветами и другими рисунками. Цибульская отдала предпочтение наряду красного цвета, а Никитюк - в коричнево-розовых тонах. Обе девушки также красуются с соответствующими высокими прическами, украшенными спицами и яркими цветами. Оля также позирует в типичной обуви - вьетнамках на танкетке. Артистки приняли эффектные позы и очень серьезно смотрят в объектив.

"Вирішили з @lesia_nikituk зганяти на #суші. Кажуть, з класним костюмом роблять кльові знижки. То кому зроблять більшу: мені чи Лесі? Голосуй! О чи Л" - написала певица.

&quot;Решили сгонять на суши&quot;: Никитюк и Цибульская предстали в образе гейшФото: Леся Никитюк и Ольга Цибульская (instagram.com/cybulskaya)

&quot;Решили сгонять на суши&quot;: Никитюк и Цибульская предстали в образе гейш

Фото: Леся Никитюк  (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчикам костюмы артисток очень понравились и они поспешили оставить свои отзывы.

  • "Якщо підете разом, то суші вам просто подарують"
  • "Хаха, костюм як костюм, а от взуття напевно супер-зручне))))"
  • "Підняли мені настрій"
  • "Неважно кто выграет. Вы обе в красивых костюмах"
  • "Вы обе очаровательные красотки"
  • "Які ви класні !!! Любуюся вами!)))"
  • "Лесичка ты Богиня,ты покорила сердце Притулы, тебе нет равных"
  • "Девочки вы такие красивые"
  • "Я гадаю що у Олі костюм дуже кульовий"
  • "Таким красуням безкоштовно потрібно давати"
  • "Самураев не хватает :)"
  • "Дорогущие Гейши!"
  • "Вы две красавицы!!! очень красивые!!!"
  • "Ви обидві класні"
  • "Японочки!"

&quot;Решили сгонять на суши&quot;: Никитюк и Цибульская предстали в образе гейш

Скриншот комментариев (instagram.com/cybulskaya)

Напомним, Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа и даже снялась в одном из эфиров "Хто зверху?" в этом наряде. Вышло очень современно и стильно.

Ранее Леся Никитюк шокировала эпатажным образом с бородой и внушительным декольте.

Леся Никитюк блеснула идеальными формами в соблазнительном наряде (видео) "Оно прекрасно!" Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа
Новости Украины Леся НикитюкведущаяОльга Цибульская
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