"Решили сгонять на суши": Никитюк и Цибульская предстали в образе гейш

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Артистки поразили яркими нарядами на съемках

Леся Никитюк продолжает активно сниматься в ТВ-шоу "Хто зверху?" на "Новом канале", демонстрируя при этом множество самых разнообразных образов. Так, в прошлый раз ведущая похвасталась точеными формами в откровенном наряде, а теперь решила и вовсе примерить образ японской гейши. В съемках также принимала участие певица Ольга Цибульская - именно она и показала эффектное фото на своей странице в Instagram.

На снимке они с Лесей запечатлены в традиционных японских кимоно, расшитых цветами и другими рисунками. Цибульская отдала предпочтение наряду красного цвета, а Никитюк - в коричнево-розовых тонах. Обе девушки также красуются с соответствующими высокими прическами, украшенными спицами и яркими цветами. Оля также позирует в типичной обуви - вьетнамках на танкетке. Артистки приняли эффектные позы и очень серьезно смотрят в объектив.

"Вирішили з @lesia_nikituk зганяти на #суші. Кажуть, з класним костюмом роблять кльові знижки. То кому зроблять більшу: мені чи Лесі? Голосуй! О чи Л" - написала певица.

Фото: Леся Никитюк и Ольга Цибульская (instagram.com/cybulskaya)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчикам костюмы артисток очень понравились и они поспешили оставить свои отзывы.

"Якщо підете разом, то суші вам просто подарують"

"Хаха, костюм як костюм, а от взуття напевно супер-зручне))))"

"Підняли мені настрій"

"Неважно кто выграет. Вы обе в красивых костюмах"

"Вы обе очаровательные красотки"

"Які ви класні !!! Любуюся вами!)))"

"Лесичка ты Богиня,ты покорила сердце Притулы, тебе нет равных"

"Девочки вы такие красивые"

"Я гадаю що у Олі костюм дуже кульовий"

"Таким красуням безкоштовно потрібно давати"

"Самураев не хватает :)"

"Дорогущие Гейши!"

"Вы две красавицы!!! очень красивые!!!"

"Ви обидві класні"

"Японочки!"

Скриншот комментариев (instagram.com/cybulskaya)

Напомним, Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа и даже снялась в одном из эфиров "Хто зверху?" в этом наряде. Вышло очень современно и стильно.

Ранее Леся Никитюк шокировала эпатажным образом с бородой и внушительным декольте.