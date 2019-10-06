Такие классные: Лилия Ребрик умилила трогательной заботой мужа

Супруги выбрались на велосипедную прогулку по осеннему парку
Лилия Ребрик и ее супруг Андрей Дикий - отличный пример крепкой и любящей семьи в украинском шоу-бизнесе. Они успевают работать, растить двоих очаровательных дочерей, путешествовать и посещать светские мероприятия. Так, недавно телеведущая показала свое идеальное субботнее утро с семьей. А на этих выходных паре удалось побыть немного и только вдвоем.
Лилия и Андрей выбрались на велосипедную прогулку по осеннему парку. Колоритными кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram. Для вылазки на природу она выбрала платье и цветастое пальто-оверсайз. На милых кадрах муж нежно прижимает Ребрик к себе.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
В подписи теледива рассказала, что ее муж очень заботлив, чего нам часто так не хватает.
"Ти поїла?", "Ти не замерзла?". Питання, які так потрібні кожному з нас... Дякую, мій @andrii_dykyi", - написала Лилия.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
"Я тебя люблю", - тут же отреагировал ее супруг.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети умиляются таким трогательным отношениям и желают паре много счастья.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним. Что Лилия Ребрик сделала откровенное признание о младшей дочери Полине и рассказала, как справляется с домашними обязанностями.
Ранее Лилия Ребрик покорила образом в платье-вышиванке с баской на фоне осенних пейзажей.