"Классная семейная фотография": Николай Тищенко с женой показали костюмы для Хеллоуина

Если Николая действительно в таком наряде узнать сложно, то Алла "выдает" его безапелляционно
Популярный украинский телеведущий, ресторатор Николай Тищенко, который недавно поделился советами, как настроить себя на продуктивную работу над телом, нынче в преддверии праздника Хеллоуин опубликовал фото, в котором показал удивительное перевоплощение. На снимке в Instagram Николай вместе со своей женой Аллой Барановской предстал в костюме Кинг-Конга.
"Кто это рядом? Зебра?", подписал он фото.
Скрин: instagram.com/nikolaytyshchenko
Так, супруга ресторатора облачилась в костюм зебры. И если Николая действительно в таком наряде узнать сложно, то Алла "выдает" его безапелляционно.
В комментариях к снимку подписчики Тищенко отмечают их шикарные костюмы и несколько иронизируют:
"Шикарный Коля и бегомитиха Глория";
"Классная семейная фотография";
"Алла классная";
"Если бы не жена.. то Николая не узнать";
"Костюмчик отрадный";
"Костюм просто огонь"...
Скрин: instagram.com/nikolaytyshchenko
Ранее сообщалось, что известный украинский комик и бывший участник "Лиги смеха", а также проекта "Танцы со звездами" Юрий Ткач в преддверии Хеллоуина опубликовал видеоролик c невероятным перевоплощением.
Кроме того, недавно для грядущего праздника Хеллоуин популярный украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) показал интересное фото с неожиданным образом.
Мы также писали, что в социальных сетях в последнее время пользователи все чаще публикуют фото, где они демонстрируют костюмы для вечеринок во время праздника Хеллоуин.
Видео: РБК-Украина