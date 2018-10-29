"Классная семейная фотография": Николай Тищенко с женой показали костюмы для Хеллоуина

Фото: коллаж РБК-Украина

Если Николая действительно в таком наряде узнать сложно, то Алла "выдает" его безапелляционно

Популярный украинский телеведущий, ресторатор Николай Тищенко, который недавно поделился советами, как настроить себя на продуктивную работу над телом, нынче в преддверии праздника Хеллоуин опубликовал фото, в котором показал удивительное перевоплощение. На снимке в Instagram Николай вместе со своей женой Аллой Барановской предстал в костюме Кинг-Конга.

"Кто это рядом? Зебра?", подписал он фото.

Скрин: instagram.com/nikolaytyshchenko

Так, супруга ресторатора облачилась в костюм зебры. И если Николая действительно в таком наряде узнать сложно, то Алла "выдает" его безапелляционно.

В комментариях к снимку подписчики Тищенко отмечают их шикарные костюмы и несколько иронизируют:

"Шикарный Коля и бегомитиха Глория";

"Классная семейная фотография";

"Алла классная";

"Если бы не жена.. то Николая не узнать";

"Костюмчик отрадный";

"Костюм просто огонь"...

Скрин: instagram.com/nikolaytyshchenko

Ранее сообщалось, что известный украинский комик и бывший участник "Лиги смеха", а также проекта "Танцы со звездами" Юрий Ткач в преддверии Хеллоуина опубликовал видеоролик c невероятным перевоплощением.

Кроме того, недавно для грядущего праздника Хеллоуин популярный украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) показал интересное фото с неожиданным образом.

Мы также писали, что в социальных сетях в последнее время пользователи все чаще публикуют фото, где они демонстрируют костюмы для вечеринок во время праздника Хеллоуин.

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Видео: РБК-Украина