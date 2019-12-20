Классическая красота: Осадчая очаровала стильным нарядом

Супруга Юрия Горбунова показала, как проводит время перед праздниками
Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась праздничным настроением и выложила на свою страничку в Instagram фото в очаровательном наряде.
На снимке можно увидеть звезду, стояющую под новогодней елочкой. Катя позировала в объемной черной блузке, заправленной в бирюзовые брюки. Дополнили элегантный образ лаконичные украшения и праздничный макияж.
В таком одеянии Осадчая отметила День святого Николая 19 декабря.
Подписчики оценили образ Кати Осадчей и даже обратили внимание, что она в кой-то веки без фирменной шляпки, которую надевает в каждом эфире своей авторской программы.
Скриншот: instagram.com/kosadcha
Скриншот: instagram.com/kosadcha
Скриншот: instagram.com/kosadcha
Напомним, что в жизни Кати Осадчей сейчас напряженный период - ведь декабрь всегда самое загруженное время у артистов и телеведущих. Кроме того, она уже начала готовиться к праздникам и даже показала в сети наряженную новогоднюю елку. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они украсили праздничное деревце в светлых тонах, ведь грядущий год пройдет под символом Белой Металлической Крысы (Мыши).