Кит Харингтон изменил Роуз Лесли: появился официальный комментарий звезды

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Актер отрицает любые связи с русской моделью

Популярный британский актер Кит Харингтон, больше известный как Джон Сноу по культовому сериалу "Игра Престолов", по заявлению экс-участницы российского телепроекта "Дом-2" Отльги Власовой, изменил с ней своей супруге. Представитель звезды в беседе с ET Canada прокомментировал инцидент.

Новость об адюльтере разлетелась буквально по всему свету и уже через сутки журналисты из Канады звонили Киту в Лондон. С самим артистом связаться не удалось, однако прокомментировать ситуацию согласился официальный представитель знаменитости. Тот дал понять, что актер категорически опровергает рассказ российской модели.

"Утверждения в этой истории полностью ложны. (Харингтон. –ред.) никогда не был в Люксембурге, и он никогда не встречался с Ольгой Власовой", – отметил менеджер артиста.

Следует напомнить, что Кит Харингтон взял в жены актрису Роуз Лесли, с которой познакомился и строил отношения во время съемок "Игры Престолов". Примечательно, что и в сериале они сыграли влюбленных: рыжеволосая Роуз сыграла роль "одичалой" Игритт.

Напомним, что ранее появился тизер финального сезона "Игры престолов".

Ранее герои сериала рассказали о съемках финала саги.

Видео: (video.rbc.ua)