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Ким Кардашьян умилила новым модным образом 5-летней дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2019 - 10:57
Ким Кардашьян умилила новым модным образом 5-летней дочери
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Звезда похвасталась чувством стиля Норт

Ким Кардашьян продолжает развивать в Instagram тему любви к моде своей 5-летней дочери Норт. В прошлый раз фото девочки в розовом платье и высоких сапогах буквально взорвали сеть. Особенно последнее, где она рыдает, осознав, что ей не удастся надеть мамины вещи. В этот раз Ким закинула умиротворенное фото дочки. Норт, довольная и спокойная, ест мороженое. Казалось бы, привычная картинка, которая есть на странице любой мамы. Если бы не наряд юной красотки.

На ней надета голубая блуза с ее любимым змеиным принтом и короткие джинсовые шорты. В ушах – необычные длинные серьги, на руке – массивный браслет, а на глазах – солнцезащитные очки Carolina Lemke.

Дочка Ким Кардашьян
5-летняя дочь Ким Кардашьян - Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я  не думала, что любовь моих дочерей к моей одежде и драгоценностям случится так скоро. Я буквально приезжаю домой с работы и нахожу Норт, одетую во все мои вещи. Я заказала ей эти солнцезащитные очки @carolinalemkeberlin детского размера, потому что я действительно не поделюсь с ней своими, ха-ха! Я очень люблю свою модницу Норди!", – подписала фото знаменитость.

Поклонники, среди которых много мам, умилились Норт вместе с Ким, написав массу приятных слов. Также отметив и ее врожденное чувство вкуса.

  • "Муза",
  • "Модная икона",
  • "Рождена быть иконой",
  • "Моя любимая Кардашьян",
  • "Она в прямом смысле маленькая ты, Ким! Это невероятно!",
  • "Она такая стильная",
  • "Она переняла чувство стиля у мамы",
  • "Ей нужна своя страница в Instagram!"…

Часть из них, как обычно, остались возмущены поведением Ким. "Перестань одевать ее, как взрослую! Это плохо скажется на ней, когда она подрастет", "Она взрослеет слишком быстро. Лучше дайте ей побыть ребенком", "Почему бы не дать ей побыть просто ребенком?"…

К слову, девочка уже начинает потихоньку осваивать и профессию модели. Так, в последней съемке для американского Vogue она с удовольствием позировала вместе с мамой, братом и сестрой. Так что Норт явно претендует на славу мамы и в будущем если не обойдет, то точно догонит ее по популярности.

Напомним, ранее Ким Кардашьян засветила округлые формы в цветастых лосинах. На эти фото даже отреагировала Оля Полякова. Певица возмутилась внешним видом Кардашьян и отметила, мол, "как это может нравится". 

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