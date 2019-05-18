Ким Кардашьян рассекретила имя четвертого ребенка и показала первое фото малыша

Ким Кардашьян с мужем и детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Светская дива снова дала ребенку необычное имя

Неделю назад - 10 мая - американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями. С помощью суррогатной матери у ни родился сын. Звездная пара присутствовала при его рождении, после чего поделилась своей радостью со всем миром. А теперь Ким наконец показала малыша, а также раскрыла, какое же имя они для него выбрали.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок новорожденного мальчика, который спит в кроватке.

"Псалм (Psalm) Уэст", - лаконично подписала 38-летняя Кардашьян публикацию.

Фото: сын Ким Кардашьян и Канье Уэста Псалм (instagram.com/KimKardashian)

Отметим, что Ким и Канье любители давать своим детям необычные имена.

Они поженились в 2014 году. В 2013 году у пары родилась дочь Норт, в 2015-м — сын Сэйнт, затем в 2018 году еще одна дочь Чикаго и год спустя на свет появился Псалм.

Двух старших Ким родила самостоятельно, после чего врачи запретили ей беременеть еще из-за угрозы для жизни. Поэтому младших детей выносили суррогатные матери.

Фото: Ким Кардашьян с дочками (instagram.com/KimKardashian)

К слову, сразу после рождения Псалма звезда заявила, что малыш как две капли воды похож на ее дочь и свою сестру Чикаго.

Ранее Ким Кардашьян восхитила сеть трогательным фото с дочками Чикаго и Норт.

Кстати, Ким Кардашьян растрогала нежными свадебными фото, которые опубликовала в день пятой годовщины брака с Канье Уэстом.