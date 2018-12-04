Кім Кардашьян похвалилася своїми формами на відвертому фото топлес

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Американська зірка практично повністю оголилася

Американська зірка реаліті-шоу, актриса і фотомодель Кім Кардашьян показалася перед фанатами у всій красі, поділившись відвертим фото. Знаменитість опублікувала в Instagram знімок, на якому позує практично голою.

На мамі трьох дітей надіті одні лише стрінги, а свої пишні груди вона прикрила довгим волоссям. Погляд 38-річна Кім загадково направила в бік від камери.

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Зйомка була приурочена до запуску нової колекції Кардашьян Cherry Blossom від KKW Beauty. В лінію входить десятиколірна палітра тіней для повік, рум'яна, помади у восьми кольорах і три лайнера для губ гвоздикових і ягідних кольорів.

Менше ніж за добу кадр набрав майже два мільйони лайків.

Зазначимо, що нещодавно 41-річний чоловік зірки Каньє Уест зізнався, що його дуже засмучують відверті фотографії його дружини. Що ж, Кім явно не прислухалася до його слів і продовжує демонструвати свої розкішні форми.

Нагадаємо, Кім Кардашьян продемонструвала шикарну фігуру у відвертому бікіні.

Ми також писали про те, що Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер представили нові кольори губних помад. Дівчата вирішили на собі продемонструвати всю глибину кольорів нової палітри.

До речі, старша з сестер американського зоряного сімейства Кардашьян Кортні стала головною героїнею обкладинки січневого номера мексиканського глянцю GQ. Таким чином зірка, якій наступного року виповниться 40 років, хоче довести, що можна виглядати красиво в будь-якому віці.

Відео: РБК-Україна