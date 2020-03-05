Ким Кардашьян и Иванка Трамп удивили неожиданным сотрудничеством в благих целях ради женщин

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян приятно удивила своей социальной миссией

Ким Кардашьян на днях просто поразила поклонникам своей новой неожиданной ролью. Всемирно известная светская львица и звезда ТВ-реалити теперь претендует на роль влиятельной правозащитницы. И первые результаты на этом пути уже впечатляют! 4 марта 39-летняя Кардашьян посетила Белый дом. Здесь ее ждали президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп. Ким лично пообщалась с президентом и его первой помощницей. А также провела встречу с тремя досрочно освобожденными из тюрем женщинами. О судьбе которых Кардашьян заботилась лично!

Встреча звезды ТВ-реалити и первых лиц США произвела на поклонников и Ким, и Иванки неизгладимое впечатление. Такого не ожидал никто. Дело в том, что еще около года назад Кардашьян объявила о важной миссии. Светская львица захотела сделать в своей жизни действительно что-то значимое. И пойти по стопам своего покойного отца — известного адвоката Роберта Кардашьяна. Для этого Ким решила получить юридическое образование и сразу же применить знания на практике. Кардашьян реализовала масштабную программу помощи заключенным, которые, как они уверяют, получили незаслуженное наказание. Для этого Ким наняла команду профессиональных адвокатов и юристов. Сама лично изучала дело каждого.

Ким Кардашьян со своим отцом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Труд светской львицы и ее команды дал свой результат. Месяц назад президент США Дональд Трамп личным распоряжением помиловал 3 человека. Все они отбывали наказание за преступления, связанные с распространением наркотиков. К примеру, Кардашьян несколько раз добивалась встречи с Трампом. Помогала ей также известная активистка и писатель Элис Джонсон. Женщина более 20 лет пробыла в тюрьме! Также пользуясь возможностью, Ким обсуждала с Трампом важные реформы, в которых нуждается система правосудия США.

Ким Карашья с женщинами, которых удалось досрочно выпустить из тюрьмы (фото: twitter.com/KimKardashian)

4 марта Ким вместе с женщинами, получившими досрочное освобождение, посетила Белый дом. Для столь важного визита супруга Канье Уэста выбрала более сдержанный образ. Красотка позировала в белоснежном брючном костюме с удлиненным жакетом. Образ довершают белые босоножки. Волосы Ким собрала в тугую косичку и не отказалась от насыщенного макияжа.

Отдельного внимания также заслуживает образ Иванки Трамп. Дочь президента США выбрала строгое черное платье с пышными воланами на подоле. Завершают образ белые туфли с черным ремешком от Jimmy Choo.

Фото: .instagram.com/ivankatrump

Теперь свободные женщины сделали совместное фото с Кардашьян и Иванкой Трамп. К слову, на снимке также видим супруга Иванки — бизнесмена Джареда Кушнера. На фото только нет самой главной персоны — самого Дональда Трампа.

“По рекомендациям Элис Джонсон и Ким Кардашьян эти три матери получили помилование от президента США в прошлом месяце. И уже используют свой второй шанс на новый путь”, — пишет Иванка Трамп.

Ким также поделилась историями этих женщин.

“Тайнис Холл была впервые приговорена к 35 годам тюрьмы за ненасильственный заговор по распространению наркотиков. Ее парень в то время использовал ее дом для своей незаконной наркотической деятельности. Ей было всего 22 года, когда она попала в тюрьму и оставила трехлетнего сына”, — пишет Ким.

Тайнис Холл (фото: twitter.com/KimKardashian)

“Джудит Негрон была приговорена к 35 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения. После суда она получила самое длинное наказание, когда-либо вынесенное женщине за подобное преступление. Она оставила двух молодых сыновей. Это было первое преступление Джудит”.

Джудит Негрон (фото: twitter.com/KimKardashian)

“Кристал Муньос была приговорена к 20 годам тюремного заключения за сговор с целью распространения марихуаны. Она оставила пятимесячного ребенка и была беременна. Кристал была скована тюремными охранниками во время рождения ее второй дочери. Ее дело было освещено в Законе о первом шаге”.

Кристал Муньос (фото: twitter.com/KimKardashian)

Все эти женщины, как описывает Ким, получили слишком большие сроки за содеянное. А их вина были либо косвенной, либо до конца не доказанной. На этом Кардашьян не планирует останавливаться.