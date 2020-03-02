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Иванка Трамп в платье за $2040 и золотых лодочках эффектно выделила формы

Lite » Мода 02.03.2020 - 09:59
Иванка Трамп в платье за $2040 и золотых лодочках эффектно выделила формы
Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

Иванка ранее появлялась в этом платье. Но обыграла образ по-новому

Иванка Трамп не перестает восхищать своей активностью. Всего через несколько дней после возвращения из Индии, дочь президента США выступила на Конференции консервативных политических действий (CPAC) еще в прошлую пятницу 28 февраля. Однако фото Иванка решила показать чуть позже. Перед десятками гостей и фотокамер помощница Дональда Трампа появилась в элегантном белом платье длины-миди от Victoria Beckham за $ 2040. Рассматриваем детали стильного образа Иванки.

Белоснежное платье-футляр со слегка расклешенным низом очень выгодно подчеркнуло стройную фигуру Иванки. А белый цвет (безоговорочный тренд сезона) не менее гармонично сочетается с белокурыми прядями дочери президента США. Стоимость такого платья от Victoria Beckham составляет $ 2040.

Иванка уже давно придерживается течения ответственного потребления. Поэтому часто появляется на публике в своих старых нарядах. В частности, в этом белом платье от Victoria Beckham Иванка впервые была замечена еще летом 2018 года. Тогда она дополнила свой образ черным поясом и черными туфлями.

Иванка Трамп в платье за $2040 и золотых лодочках эффектно выделила формы

Иванка Трамп в платье за $2040 и золотых лодочках эффектно выделила формы

Фото: instagram.com/ivankatrump

К своему образу Иванка подобрала яркое дополнение — золотые остроносые туфли на тонкой шпильке. Обратите внимание, насколько эффектно белый сочетается с золотом.

Также Иванка немного изменила привычный цвет волос, который стал более приближенный к платиновому. Как обычно, волос Иванка выпрямила и уложила в аккуратную прическу — удлиненное каре. Макияж сделан с акцентом на глаза, бронзовые щеки и слегка розовые губки.

Примечательно, что на конференции Иванка искренне смеялась, демонстрируя голливудскую улыбку. А вот на руках поблескивали кольца с бриллиантами. Отметим, что на левой руке Иванка носит обручальное кольцо с квадратным бриллиантом в 5,22 карата. Поговаривают, что стоимость такого аксессуара составляет более 500 000 долларов.

Иванка Трамп в платье за $2040 и золотых лодочках эффектно выделила формы

Скриншот поста: instagram.com/firstdaughterivanka

Иванка Трамп в платье за $2040 и золотых лодочках эффектно выделила формы

Фото: instagram.com/ivankatrump

Американские СМИ уже успели отметить, что Трамп решила отойти от правил. Ведь после того, как Иванка начала работать советником в Белом доме, она практически перестала выходить на публику в дорогих украшениях.

Что касается прошедшей конференции CPAC, то Иванка, как первая помощница Дональда Трампа, пришла поддержать его политику.

“Последние три года показали миру преимущества политики роста, которую внедрила текущая администрация президента. И преимущества капитализма в отличие от многих других стран мира. Поэтому мы пожинаем плоды макроэкономической повестки дня президента Трампа”, — заявила Иванка.

Иванка Трамп в платье за $2040 и золотых лодочках эффектно выделила формы

Иванка Трамп с собачкой Винтер (фото: instagram.com/ivankatrump)

После насыщенной конференции Иванка решила провести выходные дома. Дочь президента США опубликовала милое домашнее фото c домашним любимчиком — собачкой по кличке Winter (от англ. Зима). Собачка в семье Иванки появилась летом 2019 года. Ее подарили на день рождения дочери Иванки и Джареда Кушенера — 8-летней Арабеллы. Но похоже, что Винтер стала любимицей всей семьи, особенно Иванки, которая очень часто публикует с ней трогательные фото.

Напомним, ранее Мелания Трамп удивила неожиданно дерзким образом в джинсах и грубых ботинках.

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