Ким Кардашьян демонстрирует точеную фигуру в облегающем наряде и любовь к армянским корням

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала редкие кадры из Армении

Ким Кардашьян, которая недавно вместе с родными побывала в Армении, вновь напомнила о своей любви к корням. Она опубликовала редкие кадры из поездки, где позирует вместе с Кортни – своей старшей сестрой, а также детьми. Такой пост она создала неслучайно. Несколько дней назад Палата представителей Конгресса США приняла решение, согласно которому Америка признала и осудила геноцид армян, который Османская империя осуществила в начале XX века. "Вчера мы одержали такую огромную победу для армянского народа, когда Палата представителей США признала Геноцид армян! Эта фотография была сделана мной и моими детьми в этом месяце в Армении", – написала Ким под кадрами.

Ким с сестрой и детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Во время своего последнего визита на историческую родину Ким не только навестила родных, но и успела крестить детей: 3-летнего Сейнта, годовалую Чикаго и Псалма, которому исполнилось всего 4 месяца. Кроме того, вместе с сестрой Кортни они прошли священный обряд.

Ким чтит армянские корни (фото: instagram.com/kimkardashian)

На новых фото обе сестры предстали в одинаковых нарядах: в длинных черных платьях и с серебряными украшениями в армянском стиле. Волосы распущены по плечам, безупречный макияж, невероятной красоты локации – видно, что к съемке знаменитое семейство готовилось заранее. На остальных кадрах позируют и дети, которые также наряжены в одинаковую одежду темно-синего цвета.

Девочки также примерили многоярусные металлические подвески, необычные пояса и головные уборы. Фотосессия носит совершенно не свойственный сестрам характер: они держатся строго и серьезно. На большинстве снимков все члены семьи держатся за руки, стараясь передать всю силу народа, частью которого являются и сами, и гордость за него.