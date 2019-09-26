Без кепки и за штурвалом самолета: Ivan NAVI представил романтический клип

Украинский артист Иван Сяркевич, который выступает под сценическим псевдонимом Ivan NAVI, порадовал своих поклонников новой песней и клипом на нее. Стоит отметить, что композиция “Коли Нема Тебе” – самый лирический трек в репертуаре исполнителя. И хотя популярность ему принесли именно танцевальные треки “Такі Молоді”, “Тимчасовий релакс” и “Це Вона (Зірка)”, преданные фаны наконец дождались от него лирики.

Автором песни является Андрей Осадчук, который написал немало популярных хитов для украинских исполнителей. Это первый сольный сингл Ivan NAVI после выпуска дебютного альбома и в нем чувствуется новое звучание. В видеоклипе артист также появился в новом образе - без фирменной кепки, а также попробовал себя в непривычном амплуа – стал пилотом самолета.

Видео: Ivan NAVI — Коли Нема Тебе (yooutube.com/Ivan NAVI)

“Съемки видео на песню “Когда Нет Тебя” стали для меня настоящим вызовом, потому что я с детства боюсь летать, а тут мне нужно было не просто сесть в самолет, а поднять его в воздух. Когда впервые услышал идею клипа – решил, что все это испытываю на себе, ничего искусственного - только хардкор. Сама песня очень чувственная, глубокая и для меня было важно пропустить ее через себя, почувствовать настоящие эмоции не только от музыки, но и от процесса съемок. Летать, так летать”, - поделился впечатлениями Ivan NAVI.

Фото: Ivan NAVI (пресс-служба)

Режиссером клипа “Коли Нема Тебе” стал Владимир Шурубура, который отснял для Ivan NAVI одни из самых лучших видеоработ. На этот раз история, показанная в видео, наполнена метафорами и нелинейным развитием событий. Герои балансируют где-то между небом и землей, реальностью и мечтами о высоком. И, конечно, перед ними встает его величество выбор.

“Метафорические решения, как десантирование девушек на парашютах или исчезновение всех, кроме главной героини – можно очень по разному толковать, каждый почувствует свое. Для меня же - это жизнь. Жизнь как дорога, на которой нам встречаются разные люди, выпадают моменты трудного выбора и куда-то исчезает все лишнее, когда ты стоишь на пороге ключевого момента. Я счастлив от сотрудничества с Иваном, он почувствовал всю глубину песни и прожил ее на съемочной площадке”, - комментирует идею видеоклипа режиссер Владимир Шурубура.

Фото: Ivan NAVI (пресс-служба)

Эксклюзивно для РБК-Украина Иван поделился своими эмоциями и впечатлениями от нового этапа в жизни.

Иван, видеоработа на песню “Коли Нема Тебе” совершенно не похожа на предыдущие. “Такой молодой” Ivan NAVI повзрослел?

— Я бы сказал, что стал просто опытнее. Мне стали интересны глубокие смыслы и я за последнее время пересмотрел даже свои ценности. А музыка – это уже отражение моего внутреннего “я” сегодня . Свой избыток энергии я не “просаджую” в клубах и бессмысленных занятиях. География концертов этого года стала особенно широкая, много времени провожу в дороге, максимально отдаюсь на сцене, а остальное стараюсь вкладывать в отношения с близкими людьми и в спорт, экстремальные челлендже. В этом году удалось вот и полетать, и попробовать скалолазание. Кстати, лазил по скалах я с героем клипа “Химия”, который мы снимали в дуэте с Марией Яремчук. А Сергей как раз играл боксера – моего визави на ринге, тогда познакомились и подружились. Я очень рад, когда съемки клипов, например, дают новый опыт, новых людей – сочетание приятного с полезным. И я за то, чтобы все в кадре было по-честному: раз я примеряю амплуа пилота – то как не попытаться поднять самолет в небо?

Фото: Ivan NAVI (пресс-служба)

Новая песня – самая лиричная в твоем репертуаре. Женщины, например, когда меняют что-то в жизни – меняют прическу, а ты в клипе снял кепку, с которой практически никогда не расстаешься. Может, Ivan NAVI наконец влюбился?

— Спалили... Как футболку в новом видео)) Наверное, именно поэтому так пропустил сквозь себя новую песню. Мне в ней нравится то, что она одновременно и о счастье, и о грусти. Каждый может найти свои оттенки. Я сейчас, действительно, влюблен, без потери головы, а так очень взвешенно наблюдаю, куда это все меня приведет. Я люблю то ощущение, когда что-то внутри лишь начинает “щекотать”, поэтому не ускоряю события, пусть вызревает. Потому что что там успех и все высоты, к которым мы стремимся, когда не с кем это все разделить.

Фото: Ivan NAVI (пресс-служба)

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