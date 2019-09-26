Без кепки і за штурвалом літака: Ivan NAVI представив романтичний кліп

Український артист Іван Сяркевич, який виступає під сценічним псевдонімом Ivan NAVI, порадував своїх шанувальників новою піснею і кліпом на неї. Варто відзначити, що композиція "Коли Нема Тебе" – найліричніший трек в репертуарі виконавця. І хоча популярність йому принесли саме танцювальні треки "Такі Молоді", "Тимчасовий релакс" і "Це Вона (Зірка)", віддані фани нарешті дочекалися від нього лірики.

Автором пісні є Андрій Осадчук, який написав чимало популярних хітів для українських виконавців. Це перший сольний сингл Ivan NAVI після випуску дебютного альбому і в ньому відчувається нове звучання. У відеокліпі артист також з'явився в новому образі - без фірмової кепки, а також спробував себе у незвичному амплуа – став пілотом літака.

Відео: Ivan NAVI — Коли Нема Тебе (yooutube.com/Ivan NAVI)

“Зйомки відео на пісню “Коли Нема Тебе” стали для мене справжнім викликом, бо я з дитинства побоююсь літати, а тут мені потрібно було не просто сісти у літак, а підняти його в повітря. Коли вперше почув ідею кліпу – вирішив, що все це випробую на собі, нічого штучного - тільки хардкор))). Сама пісня дуже чуттєва, глибока і для мене було важливим пропустити її через себе, відчути справжні емоції не лише від музики, але й від процесу зйомок. Літати, так літати”, - поділився враженнями Ivan NAVI.

Фото: Ivan NAVI (прес-служба)

Режисером кліпу "Коли Нема Тобі" став Володимир Шурубура, який відзняв для Ivan NAVI одні з найкращих відеоробіт. На цей раз історія, показана у відео, наповнена метафорами і нелінійним розвитком подій. Герої балансують десь між небом і землею, реальністю і мріями про високий. І, звичайно, перед ними постає його величність вибір.

“Метафоричні рішення, як десантування дівчат на парашутах або зникнення всіх, крім головної героїні – можна по різному тлумачити, кожен відчує своє. Для мене ж - це життя. Життя як дорога, на якій нам зустрічаються різні люди, випадають моменти важкого вибору і кудись зникає все зайве, коли ти стоїш на порозі ключового моменту. Я щасливий від співпраці з Іваном, він відчув всю глибину пісні і прожив її на знімальному майданчику", - коментує ідею відеокліпу режисер Володимир Шурубура.

Фото: Ivan NAVI (прес-служба)

Ексклюзивно для РБК-Україна Іван поділився своїми емоціями та враженнями від нового етапу в житті.

Іван, відеоробота на пісню "Коли Нема Тобі" абсолютно не схожа на попередні. "Такий молодий" Ivan NAVI подорослішав?

— Я б сказав, що став просто досвідченішим. Мені стали цікаві глибокі смисли і я за останній час передивився навіть свої цінності. А музика – це вже відображення мого внутрішнього “я” сьогодні . Свій надлишок енергії я не “просаджую” в клубах та беззмістовних заняттях. Географія концертів цього року стала особливо широка, багато часу проводжу в дорозі, максимально віддаюсь на сцені, а решту стараюсь вкладати в стосунки з близькими людьми і в спорт, екстремальні челенджі. Цього року вдалось от і політати, і спробувати скелелазіння. До речі, лазив по скалах я з героєм кліпу “Хімія”, який ми знімали в дуеті з Марією Яремчук. А Сергій якраз грав боксера – мого візаві на рингу, тоді познайомились і потоваришували. Я дуже радий, коли зйомки кліпів, наприклад, дають новий досвід, нових людей – поєднання приємного з корисним. І я за те, щоб все в кадрі було по-чесному: раз я приміряю амплуа пілота – то як не спробувати підняти літак в небо?

Фото: Ivan NAVI (прес-служба)

Нова пісня – найліричніша в твоєму репертуарі. Жінки, наприклад, коли змінюють щось в житті – змінюють зачіску, а ти в кліпі зняв кепку, з якої практично ніколи не розлучаєшся. Може, Ivan NAVI нарешті закохався?

— Спалили... Як футболку в новому відео)) Мабуть, саме тому так пропустив крізь себе нову пісню. Мені в ній подобається те, що вона водночас і про щастя, і про сум. Кожен може знайти свої відтінки. Я зараз, справді, закоханий, без втрати голови, а так дуже виважено спостерігаю куди це все мене приведе. Я люблю те відчуття, коли щось всередині лише починає “лоскотати”, тому не пришвидшую події, нехай визріває. Бо що там успіх і всі висоти, до яких ми прагнемо, коли нема з ким це все розділити.

Фото: Ivan NAVI (прес-служба)

Нагадаємо, The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі "Жива", в якому Юлія Саніна постала в ролі вампіра.

ДО речі, автор хіта "Охрана, отмена" Jerry Heil випустила яскравий іронічний кліп на пісню "Вільна каса".