Кайли Дженнер засветила упругий "персик" в экстремально облегающих джинсах

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также Дженнер и Скотт прокомментировали слухи о расставании

Модель и самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер (22 года), похоже, и дня не может прожить без “стильного эпатаж”. Каждый день поклонники Кайли ждут от нее новых вызывающих снимков. Несмотря на критику в свой адрес, Кайли продолжает подогревать интерес публике. Кстати, американская бизнес-леди особо не подбирает выражений и откровенно признается, что ей “наплевать” на мнение хейтеров. Во-первых, Кайли иногда вообще игнорирует комментарии, а если и заглядывает в них, то ей все равно на критику. Красотка знает, что она роскошна! Да и прочесть все комментарии младшей из сестер Кардашьян-Дженнер попросту не хватит сил и времени. Кайли ведет одну из самых популярных страничек в сети instagram - у модели больше 147 млн подписчиков! А каждый ее пост собирает в среднем 30-50 тыс. комментариев. Так что хейтеры могут расслабиться.

Новую неделю Кайли решила начать стильно. На своей страничке в сети instagram Дженнер опубликовала парочку фото в очередном наряде. И кстати, на этот раз образ Кайли можно было бы даже назвать сдержанным. Если бы не пикантная деталь. Как обычно, американская модель выбрала экстремально облегающий наряд, который во всей красе подчеркивает пышные формы своей обладательницы.

Кайли Дженнер в стильном джинсовом костюме (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер позирует в джинсовом брючном костюме черного цвета с высветленными “пятнами”. Кайли словно выходит или садится в машину. При этом брюки очень облегают аппетитные формы Дженнер.

Кайли Дженнер в стильном джинсовом костюме (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кстати, до этого Кайли поражала другими снимками - уже более “классическими” и “понятыми” ее подписчикам. В кадре Дженнер позирует со своей лучшей подругой - модель Анастасия Караниколау. У красоток очень похожие фигуры и телосложение. Часто в комментариях пишут, мол, Кайли и Анастасия - “сестры”.

На “расслабленных” фото девушки позируют в одинаковых комплектах, только разного цвета. Вновь экстремально облегающих и коротких - юбка и топ. Интересно, что свои образы модели дополнили зимними панамками из искусственного меха с анималистичным принтом. Отметим, что это тренд осени-зимы 2019.

“Просто брюнетка и блондинка с неразрывной связью”, - интригует подписью Кайли.

Кайли Дженнер и Анастасия Караниколау (фото: instagram.com/kyliejenner)

Отметим, что на данный момент в сети активно обсуждают якобы расставание Кайли Дженнер с ее возлюбленным и отцом дочери - рэпером Трэвисом Скоттом (28 лет). В американских СМИ появилась информация, что Трэвис систематически изменял Кайли. Что и послужило причиной их расставания. Сами же влюбленные комментируют эти слухи очень осторожно. Хотя Скотт на обвинения в изменах резко ответил, что это “лживые истории”. И для него всегда на первом месте музыка и семья. Кайли Дженнер также сообщила, что они с Трэвисом “в хороших отношениях”.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, ранее Дженнер показала роскошное тело в нижнем белье. 22-летняя звезда рекламирует бренд сестры.