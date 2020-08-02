Катя Осадчая засветила декольте в эффектном наряде и раскрыла секрет своего гардероба

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая похвасталась гармоничным пляжным образом

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном отправилась поближе к морю на популярный курорт Турции. К слову, в этом году в связи с пандемией коронавируса это напрравление облюбовали многие украинские звезды, например, Джамала и Ирина Билык, а также Настя Каменских. Катя же радует подписчиков в Instagram пляжными образами и живописными видами.

На серии новых фото ведущая запечатлена в легком сарафане из натуральной ткани с приспущенной линией плеч, длинными рукавами с манжетами-воланами и декорированного вышивкой в районе декольте от французского бренда Jacquemus. Она довершила пляжный образ шляпкой от украинского дизайнера Руслана Багинского, творения которого предпочитают не только украинские, но и мировые селебритиз, и взяла в руки большую вместительную плетеную сумку.

"На пляж. Ніяк не зрозумію, чому літній одяг такий важкий, як не оптимізуєш, все одно валіза важка", - поделилась своими мыслями ведущая.

Катя Осадчая покрасовалась в сарафане от французского бренда (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники сразу же обратили внимание на сарафан Кати и не уставали расхваливать ее вкус в выборе нарядов. Ведущая поспешила уточнить, что эффектный пляжный аутфит от именитого бренда в ее гардеробе уже давно.

"Я не купую багато, улюблені речі довго живуть в гардеробі, цей сарафан з літа 2017", - написала она.

Яка Ви чудова, Катю!

Ви прекрасні , навіть з валізою

Катя, Ви – прекрасна

Какой стиль классный

Ви чудова

Дуже гарне декольте!

Как красиво сочетается все на фото

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая показали пляжные развлечения с сыном на берегу моря.