Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы

Телеведущая порадовала фанатов яркими фото с отдыха
Многие украинские знаменитости стремятся максимально успеть отдохнуть этим летом - ведь на дворе уже август! Не стали исключением и звездная парочка Катя Осадчая и Юрий Горбунов - супруги отправились на отдых на морское побережье в Турции. Телеведущая уже успела похвастаться точеной фигурой в бикини, вызвав волну комплиментов у подписчиков. Теперь же она продемонстрировала свой стильный отпускной лук.
Катя опубликовала несколько красочных кадров с террасы у моря. Она позирует в стильном белом сарафане в пол, который пикантно расстегнула спереди. Дополняют расслабленный образ соломенная шляпа и солнцезащитные очки.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Счастливая и босоногая Осадчая смотрит то на море, то на камеру, а на одном из фото очаровательно улыбается, наклонив голову.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Зупинися мить.... #канікули", - прокомментировала публикацию теледива.
Фолловеры остались в восторге от ее легкого и при этом эффектного образа и засыпали Катю восторженными комментариями. В одном из ответов ведущая как раз и рассекретила, где именно она отдыхает.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Несколько атмосферных кадров Осадчая также показала в сториз - на этот разв компании любимого супруга Юрия Горбунова.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Турции (instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая показала свой отдых с мужем Юрием Горбуновым в Нидерландах и поделилась мотивацией.
Также Катя Осадчая опубликовала череду красочных фото в летних образах из Амстердама.