Катя Осадчая показала, как вместе с 3-летним сыночком коротает время дома из-за карантина

Катя Осадчая и Юрий Горбунов также оказались под “домашним арестом”. Карантин с целью ограничения распространения коронавируса в Украине отобразился также и на жизни украинских селебритис. Все же украинские звезды более зависимы от светских мероприятий, премьер и презентаций. Однако карантин накладывает определенные ограничения на проведение массовых мероприятий. В связи с чем многим звездам пришлось уйти в “неоплачиваемый отпуск”. Каждый по-своему пытается справиться с проблемой. Главное, что все призывают не паниковать! К примеру, Джамала и Маша Ефросинина поделились своими методами профилактики и защиты от болезней.

А вот телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов даже в такой непростой для украинцев ситуации пытаются найти положительные стороны.

В связи с вынужденной отменой светских мероприятий у телеведущих теперь появилось гораздо больше времени и на себя, и на сына - 3-летнего Ваню.

Ранее Осадчая сделала пост, в котором также призвала поклонников сохранять спокойствие и не паниковать. Также телеведущая предупредила, что новый выпуск программы “Светская жизнь” выйдет в эту субботу, 14 марта, как и было запланировано.

“Keep calm. Карантин внесе зміни в наші плани, про це ми повідомимо окремо. А поки працюємо, Світське життя цієї суботи вийде за планом. Будьте здорові”, - обратилась к фанатам Осадчая.

А вот в разделе “сториз” на своей instagram-страничке Катя показала, как коротает время дома с сыночком и мужем.

Первым делом теледива показала милое видео. На нем Осадчая разрисовывает вместе с Ваней детскую разрисовку. Звездная мама и ее сынок старательно закрашивают носорога синими красками. Тем временем на планшете перед ребенком идет какой-то мультик с машинками. Кстати, Юрий Горбунов неоднократно подчеркивал, что его сын, несмотря на свой юный возраст, обожает все, что связано с машинами.

“Карантин. Тысяча и один способ забавлять ребенка”, — с юмором подписала видео Осадчая.

Как обычно, родители не показывают лицо ребенка. На видео видны лишь только его руки.

Скриншот поста: instagram.com/kosadcha

На другом коротком видео Осадчая сняла огонь в камине, расположенном в ее загородном доме.

Скриншот поста: instagram.com/kosadcha

И наконец еще одно домашнее фото посвящено уже супругам. Осадчая и Горбунов лежат в полутемноте и наслаждаются вечером в компании друг друга и сына. На ведущих - уютная домашняя одежда. К примеру, Осадчая позирует в сером оверсайз-реглане. А также без макияжа. В общем, коронавирус внес свои правки в жизнь украинских селебритис. Однако многие из них нашли в этом и свои “плюсы”.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)