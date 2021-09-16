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Катя Осадчая откровенно рассказала о муже: "следующие несколько месяцев мы его не увидим"

Автор: Владимир Костырин

В Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии "Папа года 2021", которая собрала самых известных звезд шоу-бизнеса и телевидения.

Среди них присутствовала и ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая.

Именно жена Юрия Горбунова, которая сама недавно снова стала мамой, подарив жизнь мальчику Данилу, вручила награду в номинации "Папа в шоу-бизнесе" лидеру группы "Антитіла" Тарасу Тополе.

К слову, в 2019 году в этой номинации победил муж Кати.

"На самом деле, быть папой в шоу-бизнесе не так просто, нужно совмещать семью с гастролями и шоу-бизнесом. Такие папы никогда не знают, когда у них будут выходные: плотный график съемок в кино, концерты, шоу, проекты. У нашего папы (Юрия Горбунова - ред.) не бывает в последнее время выходных, и по воскресеньям следующие несколько месяцев мы его также не увидим из-за "Танцев со звездами", - сказала Осадчая.

Добавим также, что ведущими мероприятия стали звезды утренних выпусков ТСН на 1+1 Святослав Гринчук и Маричка Падалко. И нельзя не отметить красивый наряд, который Маричка выбрала для проведения премии.

Маричка Падалко на премии "Папа года 2021" (фото: пресс-служба 1 + 1)

Заметим, что в номинации "Папа-блогер" победил ведущий программы "Твой день" Тимур Мирошниченко, который вместе с женой Инной воспитывает 3-летнюю дочь Мию и полуторагодовалого сына Марка.

Тимур Мирошниченко (фото: пресс-служба 1 + 1)

Награды также получили:

  • "Папа в бизнесе" - ресторатор Дмитрий Борисов
  • "Папа-спортсмен" - бывший футболист Андрей Пацюк
  • "Папа-деятель культуры" - детский писатель Александр Дерманский
  • "Папа-педагог" - психолог Евгений Мирошниченко
  • "Папа-врач" - акушер-гинеколог Дмитрий Боцюра
  • "Grand-папа" - актер Станислав Боклан

Напомним, ранее стало известно, почему Юрий Горбунов и Катя Осадчая назвали меньшего сына Даниилом.

Также мы писали о том, что Юрий Горбунов замахнулся на"Оскар" после рождения ребенка.

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