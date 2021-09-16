Катя Осадчая откровенно рассказала о муже: "следующие несколько месяцев мы его не увидим"

Именно жена Юрия Горбунова, которая сама недавно снова стала мамой, подарив жизнь мальчику Данилу, вручила награду в номинации "Папа в шоу-бизнесе" лидеру группы "Антитіла" Тарасу Тополе.

К слову, в 2019 году в этой номинации победил муж Кати.

"На самом деле, быть папой в шоу-бизнесе не так просто, нужно совмещать семью с гастролями и шоу-бизнесом. Такие папы никогда не знают, когда у них будут выходные: плотный график съемок в кино, концерты, шоу, проекты. У нашего папы (Юрия Горбунова - ред.) не бывает в последнее время выходных, и по воскресеньям следующие несколько месяцев мы его также не увидим из-за "Танцев со звездами", - сказала Осадчая.

Добавим также, что ведущими мероприятия стали звезды утренних выпусков ТСН на 1+1 Святослав Гринчук и Маричка Падалко. И нельзя не отметить красивый наряд, который Маричка выбрала для проведения премии.

Маричка Падалко на премии "Папа года 2021" (фото: пресс-служба 1 + 1)

Заметим, что в номинации "Папа-блогер" победил ведущий программы "Твой день" Тимур Мирошниченко, который вместе с женой Инной воспитывает 3-летнюю дочь Мию и полуторагодовалого сына Марка.

Тимур Мирошниченко (фото: пресс-служба 1 + 1)

Награды также получили: