Карантин на стиле: Дорофеева в золотистом мини показала, как нужно выносить мусор

Надя Дорофеева даже во время карантина не сидит без дела - экс-участница группы Время и Стекло постоянно что-то придумывает и развлекает и веселит своих поклонников. Певица уже успела показать, как они с мужем Владимиром Дантесом проводят свой день в самоизоляции, а также дала урок макияжа и завела горячими танцами прямо в гардеробной. Теперь же энергичная артистка снялась в ну очень необычной фотосесии!

Проект носит название "Фешнтрешн" - в нем звезды показывают, в каких нарядах они выносят мусор на карантине. Надя восхищает сексапильным и стильным луком total gold - она позировала в золотистом мини-платье и полусапожках в тон, а также солнцезащитных очках.

На фото Дорофеева целеустремленно идет по улице с черным мусорным пакетом в руках, а также позирует возле мусорного бака.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Очень прикольный и смешной проект для @jetsetterua Ну уж так мусор я не выносила. А если серьезно, то даже такое занятие можно сделать незабываем и веселым. Сходим с ума понемногу, зато красиво. #фешнтрешн", - прокомментировала впечатляющие кадры певица.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/vremyaisteklo)

Фолловеры остались в восторге от такого яркого "светского выхода" звезды и даже окрестили ее "богиней мусора" в комментариях.

мы уже давно сошли с ума изза карантина

Ама бич, Ама босс

теперь то мы знаем как одеваться, что бы выносить мусор

Надя даже мусор красиво выносит

Надюш, нам девочкам всегда нужно быть красивыми

Шла 3 или 4 неделя карантина, Надя начала выносить мусор в красивых платьях

Красотка обажаю

Скоро так будут проходить NY FASHION WEEK

Всё теперь я знаю как правильно выносить мусор. Надь, как всегда красотка

Ты даже мусор горячо выносишь

Карантин он такой. Зато красиво

в пакете Дантес

Офигенский прикид! Золото вам очень идёт

Богиня мусора

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала секреты яркого макияжа с акцентом на глаза.