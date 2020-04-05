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Карантин на стиле: Дорофеева в золотистом мини показала, как нужно выносить мусор

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Певица снялась в весьма оригинальной фотосессии

Надя Дорофеева даже во время карантина не сидит без дела - экс-участница группы Время и Стекло постоянно что-то придумывает и развлекает и веселит своих поклонников. Певица уже успела показать, как они с мужем Владимиром Дантесом проводят свой день в самоизоляции, а также дала урок макияжа и завела горячими танцами прямо в гардеробной. Теперь же энергичная артистка снялась в ну очень необычной фотосесии!

Проект носит название "Фешнтрешн" - в нем звезды показывают, в каких нарядах они выносят мусор на карантине. Надя восхищает сексапильным и стильным луком total gold - она позировала в золотистом мини-платье и полусапожках в тон, а также солнцезащитных очках.

На фото Дорофеева целеустремленно идет по улице с черным мусорным пакетом в руках, а также позирует возле мусорного бака.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Очень прикольный и смешной проект для @jetsetterua Ну уж так мусор я не выносила. А если серьезно, то даже такое занятие можно сделать незабываем и веселым. Сходим с ума понемногу, зато красиво. #фешнтрешн", - прокомментировала впечатляющие кадры певица.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/vremyaisteklo)

Фолловеры остались в восторге от такого яркого "светского выхода" звезды и даже окрестили ее "богиней мусора" в комментариях.

  • мы уже давно сошли с ума изза карантина
  • Ама бич, Ама босс
  • теперь то мы знаем как одеваться, что бы выносить мусор
  • Надя даже мусор красиво выносит
  • Надюш, нам девочкам всегда нужно быть красивыми
  • Шла 3 или 4 неделя карантина, Надя начала выносить мусор в красивых платьях
  • Красотка обажаю
  • Скоро так будут проходить NY FASHION WEEK
  • Всё теперь я знаю как правильно выносить мусор. Надь, как всегда красотка
  • Ты даже мусор горячо выносишь
  • Карантин он такой. Зато красиво
  • в пакете Дантес
  • Офигенский прикид! Золото вам очень идёт
  • Богиня мусора

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала секреты яркого макияжа с акцентом на глаза.

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