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Карантин на стилі: Дорофєєва в золотистому міні показала, як треба виносити сміття

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Співачка знялася у досить оригінальній фотосесії

Надя Дорофєєва навіть під час карантину не сидить без справи - екс-учасниця групи Время и Стекло постійно щось вигадує і веселить і розважає своїх шанувальників. Співачка вже встигла показати, як вони з чоловіком Володимиром Дантесом проводять свій день в самоізоляції, а також дала урок макіяжу і завела гарячими танцями прямо у вбиральні. Тепер же енергійна артистка знялася в дуже незвичайній фотосесії!

Проект носить назву "Фешнтрешн" - в ньому зірки показують, в яких костюмах вони виносять сміття на карантині. Надя захоплює сексапільним і стильним луком total gold - вона позувала в золотистому міні-платті і півчобітках в тон, а також сонцезахисних окулярах.

На фото Дорофєєва цілеспрямовано йде по вулиці з чорним сміттєвим пакетом в руках, а також позує біля сміттєвого бака.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Дуже прикольний і смішний проект для @jetsetterua Ну вже так сміття я не виносила. А якщо серйозно, то навіть таке заняття можна зробити незабутнім і веселим. Сходимо з розуму помалу, зате красиво. #фешнтрешн", - прокоментувала вражаючі кадри співачка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vremyaisteklo)

Фолловери залишилися в захваті від такого яскравого "світського виходу" зірки і навіть охрестили її "богинею сміття" у коментарях.

  • ми вже давно зійшли з розуму через карантину
  • Ама біч, Ама бос
  • тепер ми знаємо як одягатися, що б виносити сміття
  • Надя навіть сміття красиво виносить
  • Надюш, нам дівчаткам треба завжди бути красивими
  • Йшла 3 або 4 тиждень карантину, Надя почала виносити сміття в красивих сукнях
  • Красуня обажаю
  • Скоро так будуть проходити NY FASHION WEEK
  • Всі тепер я знаю як правильно виносити сміття Надь, як завжди красуня
  • Ти навіть сміття гаряче виносиш
  • Карантин він такий. Зате красиво
  • в пакеті Дантес
  • Офигенский прикид! Золото вам дуже йде
  • Богиня сміття

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала секрети яскравого макіяжу з акцентом на очі.

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