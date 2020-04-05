Карантин на стилі: Дорофєєва в золотистому міні показала, як треба виносити сміття

Співачка знялася у досить оригінальній фотосесії
Надя Дорофєєва навіть під час карантину не сидить без справи - екс-учасниця групи Время и Стекло постійно щось вигадує і веселить і розважає своїх шанувальників. Співачка вже встигла показати, як вони з чоловіком Володимиром Дантесом проводять свій день в самоізоляції, а також дала урок макіяжу і завела гарячими танцями прямо у вбиральні. Тепер же енергійна артистка знялася в дуже незвичайній фотосесії!
Проект носить назву "Фешнтрешн" - в ньому зірки показують, в яких костюмах вони виносять сміття на карантині. Надя захоплює сексапільним і стильним луком total gold - вона позувала в золотистому міні-платті і півчобітках в тон, а також сонцезахисних окулярах.
На фото Дорофєєва цілеспрямовано йде по вулиці з чорним сміттєвим пакетом в руках, а також позує біля сміттєвого бака.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Дуже прикольний і смішний проект для @jetsetterua Ну вже так сміття я не виносила. А якщо серйозно, то навіть таке заняття можна зробити незабутнім і веселим. Сходимо з розуму помалу, зате красиво. #фешнтрешн", - прокоментувала вражаючі кадри співачка.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vremyaisteklo)
Фолловери залишилися в захваті від такого яскравого "світського виходу" зірки і навіть охрестили її "богинею сміття" у коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала секрети яскравого макіяжу з акцентом на очі.