Карантин на стилі: Дорофєєва в золотистому міні показала, як треба виносити сміття

Надя Дорофєєва навіть під час карантину не сидить без справи - екс-учасниця групи Время и Стекло постійно щось вигадує і веселить і розважає своїх шанувальників. Співачка вже встигла показати, як вони з чоловіком Володимиром Дантесом проводять свій день в самоізоляції, а також дала урок макіяжу і завела гарячими танцями прямо у вбиральні. Тепер же енергійна артистка знялася в дуже незвичайній фотосесії!

Проект носить назву "Фешнтрешн" - в ньому зірки показують, в яких костюмах вони виносять сміття на карантині. Надя захоплює сексапільним і стильним луком total gold - вона позувала в золотистому міні-платті і півчобітках в тон, а також сонцезахисних окулярах.

На фото Дорофєєва цілеспрямовано йде по вулиці з чорним сміттєвим пакетом в руках, а також позує біля сміттєвого бака.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Дуже прикольний і смішний проект для @jetsetterua Ну вже так сміття я не виносила. А якщо серйозно, то навіть таке заняття можна зробити незабутнім і веселим. Сходимо з розуму помалу, зате красиво. #фешнтрешн", - прокоментувала вражаючі кадри співачка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vremyaisteklo)

Фолловери залишилися в захваті від такого яскравого "світського виходу" зірки і навіть охрестили її "богинею сміття" у коментарях.

ми вже давно зійшли з розуму через карантину

Ама біч, Ама бос

тепер ми знаємо як одягатися, що б виносити сміття

Надя навіть сміття красиво виносить

Надюш, нам дівчаткам треба завжди бути красивими

Йшла 3 або 4 тиждень карантину, Надя почала виносити сміття в красивих сукнях

Красуня обажаю

Скоро так будуть проходити NY FASHION WEEK

Всі тепер я знаю як правильно виносити сміття Надь, як завжди красуня

Ти навіть сміття гаряче виносиш

Карантин він такий. Зате красиво

в пакеті Дантес

Офигенский прикид! Золото вам дуже йде

Богиня сміття

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала секрети яскравого макіяжу з акцентом на очі.