Что карантин делает с людьми: Маша Ефросинина наглядно показала на забавном коллаже

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая развеселила сеть своими "хрониками карантина"

Маша Ефросинина регулярно делится с поклонниками, как проходит ее самоизоляция вместе с семьей во время карантина. Строгие ограничения этого периода, которые, к слову, продлили до 24 апреля, нарушили многие планы телеведущей - так, 23 марта ее мужу Тимуру Хромаеву исполнилось 45 лет. Однако вместо того, чтобы отправиться вместе с детьми в Рим - именно такой подарок подготовила любимому Маша - они отпраздновали его юбилей в лесу с чаем из термоса.

Однако Ефросинина не теряет оптимизма и старается зарядить позитивом и своих фолловеров. На этот раз она решила наглядно показать, что происходит с женщиной во время изоляции - на странице телеведущей в Instagram появился занимательный коллаж под названием "Хроники карантина".

На нем Маша показала, как она выглядит на первой и второй неделе карантина. На первом фото знаменитость запечатлена на кухне в красивом розовом платье с белым передником, при полном макияже и элегантной укладкой в стиле пин-ап. А вот на второй неделе ее облик изменился - теперь девушка позирует в белых трениках, серой трикотажной футболке, без макияжа и с пучком грязных волос на макушке, а также несуразных очках.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры оценили самоиронию ведущей и принялись с юмором отмечать, что у них все точно так же и они боятся представить, что же будет на третьей неделе.

А на третьей тогда что будет?

Наберитесь девочки натуральной красоты это полезно

Життєво і правдиво 100%

Мне кажется, сейчас все те, кто сидит дома так выглядит...

Хоть на косметике экономия!!!

Да, уж, чистая правда!

Вау дужє файна дівчина красуня, Маша ти ангел

Похоже,что прическа одна у нас всех любимая

Чем больше времени я провожу дома, тем больше похожа на бездомную

Анонс к новому сезону сериала "Почему женщины убивают"

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Точно подмечено

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала самый действенный антистресс на период карантина.