Що карантин робить з людьми: Маша Єфросиніна наочно показала на забавному колажі

Телеведуча розвеселила мережу своїми "хроніками карантину"
Маша Єфросиніна регулярно ділиться з шанувальниками, як проходить її самоізоляція разом з родиною під час карантину. Суворі обмеження цього періоду, які, до речі, продовжили до 24 квітня, порушили багато планів телеведучої - так, 23 березня її чоловікові Тимуру Хромаеву виповнилося 45 років. Однак замість того, щоб відправитися разом з дітьми в Рим - саме такий подарунок підготувала коханому Маша - вони відсвяткували його ювілей у лісі з чаєм з термоса.
Однак Єфросиніна не втрачає оптимізму і намагається зарядити позитивом і своїх фоловерів. На цей раз вона вирішила наочно показати, що відбувається з жінкою під час ізоляції - на сторінці телеведучої в Instagram з'явився цікавий колаж під назвою "Хроніки карантину".
На ньому Маша показала, як вона виглядає на першому і другому тижні карантину. На першому фото знаменитість відображена на кухні в красивому рожевому платті з білим фартушком, при повному макіяжі і елегантним укладанням у стилі пін-ап. А ось на другому тижні її вигляд змінився - тепер дівчина позує в білих треніках, сірій трикотажній футболці, без макіяжу і з пучком брудного волосся на маківці, а також безглуздих окулярах.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловери оцінили самоіронію ведучої і почали з гумором відзначати, що у них все точно так само і вони бояться уявити, що ж буде на третьому тижні.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала найдієвіший антистрес на період карантину.