Що карантин робить з людьми: Маша Єфросиніна наочно показала на забавному колажі

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розвеселила мережу своїми "хроніками карантину"

Маша Єфросиніна регулярно ділиться з шанувальниками, як проходить її самоізоляція разом з родиною під час карантину. Суворі обмеження цього періоду, які, до речі, продовжили до 24 квітня, порушили багато планів телеведучої - так, 23 березня її чоловікові Тимуру Хромаеву виповнилося 45 років. Однак замість того, щоб відправитися разом з дітьми в Рим - саме такий подарунок підготувала коханому Маша - вони відсвяткували його ювілей у лісі з чаєм з термоса.

Однак Єфросиніна не втрачає оптимізму і намагається зарядити позитивом і своїх фоловерів. На цей раз вона вирішила наочно показати, що відбувається з жінкою під час ізоляції - на сторінці телеведучої в Instagram з'явився цікавий колаж під назвою "Хроніки карантину".

На ньому Маша показала, як вона виглядає на першому і другому тижні карантину. На першому фото знаменитість відображена на кухні в красивому рожевому платті з білим фартушком, при повному макіяжі і елегантним укладанням у стилі пін-ап. А ось на другому тижні її вигляд змінився - тепер дівчина позує в білих треніках, сірій трикотажній футболці, без макіяжу і з пучком брудного волосся на маківці, а також безглуздих окулярах.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери оцінили самоіронію ведучої і почали з гумором відзначати, що у них все точно так само і вони бояться уявити, що ж буде на третьому тижні.

А на третій тоді що буде?

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Життєво і правдиво 100%

Мені здається, зараз всі ті, хто сидить вдома так виглядає...

Хоч на косметиці економія!!!

Так, вже чиста правда!

Вау дужє файна дівчина красуня, Маша ти ангел

Схоже,що зачіска одна у нас усіх улюблена

Чим більше часу я проводжу вдома, тим більше схожа на безпритульну

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Точно підмічено

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала найдієвіший антистрес на період карантину.