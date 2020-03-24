Хорошо сидим - чистый люкс: Ефросинина отпраздновала юбилей мужа в лесу (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша и Тимур зарядили позитивом

Маша Ефросинина не перестает показывать фолловерам, как проводит время с семьей на карантине. Строгий режим домашней самоизоляции накладывает свои ограничения. К примеру, 23 марта супруг Маши, бизнесмен Тимур Хромаев отпраздновал свой юбилей — мужчине исполнилось 45 лет. На этот важный день Ефросинина запланировала супругу особенный подарок — поездку с детьми в Рим. Там Маша также подготовила несколько сюрпризов. Однако Рим, по словам Маши, накрылся медным тазом. Поэтому из ситуации пришлось выходить локально. Поздравление Маша готовила на скорую руку вместе с сыном Сашей. А вот отпраздновала семья 45-летие главного мужчины в доме на свежем воздухе с чаем.

Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала видео с празднования дня рождения своего супруга, которое состоялось 23 марта. Вместе с 5-летним сыном Сашей супруги отправились в заснеженный лес, подальше от других людей. Не забываем, что МОЗ рекомендует держаться подальше от массовых скоплений людей. И максимально ограничить контакты друг с другом на период карантина. Так что Маша и Тимур выбрали идеальное место для прогулки и одновременно празднования.

“Праздничный стол” был скромным. Ефросинина взяла на прогулку термос с малиновым чаем, хлебцы. Супруги с сыном устроились на срубленном дереве, чтобы подкрепиться.

“Ну что, думаю, что все уже знают, что моему мужу, отцу моих двоих детей стукнуло 45. У него юбилей. Мы планировали полететь в Рим. У меня было для него очень много сюрпризов. И практически все получилось”, — шутит Маша.

“Мне кажется, что римские каникулы и вот такие каникулы ничем особо не отличаются. Тимурчик, как дела? Вот, наш ресторан “Мишлен”, наша высокомолекулярная кухня. Мой веселый именинник. Наше выдержанное вино — малиновый чай! Красиво сидим — чистый люкс”, — комментирует видео Ефросинина.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Также Маша в который раз отметила, как сильно ее супруг любит путешествовать. На что Тимур Хромаев также решил пошутить: “Даже уезжать не нужно. Никто все равно не придет ко мне”.

Поклонники Маши также поспешили прокомментировать ее новое видео. Многие поддержали чувство юмора телеведущей и ее супруга.

“Теперь многие поймут, что не все у них так плохо. Не будут расстраиваться, что отмечают др на пеньке)) Мне кажется, это прикольнее, чем в Италии”

“С Днем Рождения! Я уверена, что с ним экономика не рухнет!) Здоровья, любви, тепла, единения вашей семье!! И пусть режим молчания после ссоры сократится до 2-х часов, у лидеров вряд ли на меньшее выйдет”

“Главное, что Вы все вместе, ваша семья. Всем вам здоровья. А то, что не по плану, так это не самое страшное”

“Багато тепла в цьому відео) Дякую, Марія))”

“Машенька, вы удивительные”

“Какие вы классные)”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina