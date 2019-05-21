"Карамелька": Анна Седокова похвасталась пышными формами на сочном фото

Певица взбудоражила сеть пикантным снимком у бассейна
Несмотря на то, что Анна Седокова недавно пожаловалась подписчикам своего блога, что она поправилась и садится на диету, певица продолжает делиться в сети горячими кадрами. Ее уже не раз критиковали за чересчур уж откровенные снимки, однако артистка считает, что не стоит стыдиться своей фигуры и нет ничего плохого в фото в купальнике или белье.
Так, Анна поделилась сочным снимком, на котором она позирует у бассейна в черном бикини. При этом кадр сделан сверху, акцентируя внимание на чувственно приоткрытых губах красотки и ее пышном бюсте.
"Рана – это место, через которое в вас входит свет. Джалаладдин Руми", - прокомментировала публикацию Седокова.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фолловеры не смогли оставить без внимания такое горячее фото и засыпали сексапильную певицу комплиментами.
Напомним, Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания, которые помогают привести в порядок фигуру.
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