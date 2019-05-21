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"Карамелька": Анна Седокова похвасталась пышными формами на сочном фото


Певица взбудоражила сеть пикантным снимком у бассейна

Несмотря на то, что Анна Седокова недавно пожаловалась подписчикам своего блога, что она поправилась и садится на диету, певица продолжает делиться в сети горячими кадрами. Ее уже не раз критиковали за чересчур уж откровенные снимки, однако артистка считает, что не стоит стыдиться своей фигуры и нет ничего плохого в фото в купальнике или белье.

Так, Анна поделилась сочным снимком, на котором она позирует у бассейна в черном бикини. При этом кадр сделан сверху, акцентируя внимание на чувственно приоткрытых губах красотки и ее пышном бюсте.

"Рана – это место, через которое в вас входит свет. Джалаладдин Руми", - прокомментировала публикацию Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловеры не смогли оставить без внимания такое горячее фото и засыпали сексапильную певицу комплиментами.

  • "Идеальная"
  • "Вы прекрасны!"
  • "Женщина огонь"
  • "Блииин, какая же Аня красивая"
  • "Карамелька"
  • "Секси девочка"
  • "Сочное фото)"
  • "Очень сексуальная фотография получилась"
  • "Какая шикарная"
  • "Какая фотка! Анечка, ты просто космос"
  • "Аня, ты бомба"
  • "Божественная фигура"
  • "Богиня нужных ракурсов"

Напомним, Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания, которые помогают привести в порядок фигуру.

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