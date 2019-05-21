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"Карамелька": Анна Сєдокова похизувалася пишними формами на соковитому фото


Співачка розбурхала мережу пікантним знімком біля басейну

Незважаючи на те, що Анна Сєдокова недавно поскаржилася підписникам свого блогу, що вона поправилася і сідає на дієту, співачка продовжує ділитися в мережі гарячими кадрами. Її вже не раз критикували за надто вже відверті знімки, проте артистка вважає, що не варто соромитися своєї фігури і немає нічого поганого в фото в купальнику або білизні.

Так, Анна поділилася соковитим знімком, на якому вона позує біля басейну в чорному бікіні. При цьому кадр зроблений зверху, акцентуючи увагу на чуттєво прочинених губах красуні і її пишному бюсті.

"Рана – це місце, через яке у вас входить світло. Джалаладдин Румі", - прокоментувала публікацію Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловери не змогли залишити без уваги таке гаряче фото і засипали сексапільну співачку компліментами.

  • "Ідеальна"
  • "Ви прекрасні!"
  • "Жінка вогонь"
  • "Блииин, яка ж красива Аня"
  • "Карамелька"
  • "Гарна дівчинка"
  • "Соковите фото)"
  • "Дуже сексуальна фотографія вийшла"
  • "Яка шикарна"
  • "Яка фотка! Анічка, ти просто космос"
  • "Аня, ти бомба"
  • "Божественна постать"
  • "Богиня потрібних ракурсів"

Нагадаємо, Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування, які допомагають привести в порядок фігуру.

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