"Карамелька": Анна Сєдокова похизувалася пишними формами на соковитому фото

Незважаючи на те, що Анна Сєдокова недавно поскаржилася підписникам свого блогу, що вона поправилася і сідає на дієту, співачка продовжує ділитися в мережі гарячими кадрами. Її вже не раз критикували за надто вже відверті знімки, проте артистка вважає, що не варто соромитися своєї фігури і немає нічого поганого в фото в купальнику або білизні.

Так, Анна поділилася соковитим знімком, на якому вона позує біля басейну в чорному бікіні. При цьому кадр зроблений зверху, акцентуючи увагу на чуттєво прочинених губах красуні і її пишному бюсті.

"Рана – це місце, через яке у вас входить світло. Джалаладдин Румі", - прокоментувала публікацію Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловери не змогли залишити без уваги таке гаряче фото і засипали сексапільну співачку компліментами.

"Ідеальна"

"Ви прекрасні!"

"Жінка вогонь"

"Блииин, яка ж красива Аня"

"Карамелька"

"Гарна дівчинка"

"Соковите фото)"

"Дуже сексуальна фотографія вийшла"

"Яка шикарна"

"Яка фотка! Анічка, ти просто космос"

"Аня, ти бомба"

"Божественна постать"

"Богиня потрібних ракурсів"

Нагадаємо, Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування, які допомагають привести в порядок фігуру.

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