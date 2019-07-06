"Мне бы такие каникулы": Потап ошеломил путешествием с сыном

О том, что украинский репер и продюсер Алексей Потапенко увлекся вертолетами стало известно совсем недавно, на своей странице в Instagram исполнитель стал делиться кадрами с аэродромов на их фоне и признаваться в любви этому виду транспорта.

Хобби знаменитости набирает обороты, о чем свидетельствуют новые фото Потапа в компании с его сыном Андреем на борту вертолета. В подписи под снимком Потап указал направление, куда они летят.

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

"To Odessa in helicopter (В Одессу на вертолете — (пер. англ. приме ред.)" - гласит подпись под фото.

Фото: (instagram.com/realpotap)

Поклонники оценили дорогое и экстремальное увлечение артиста и пожелали хорошего отдыха.

Сыну будет что вспомнить и даже рассказать в школе, мне бы такие каникулы в детстве, да и сейчас

Как круто, очень красиво, сын очень похож на своего отца

Красиво

Потап мчит в Одессу))

Парни

Прям "50оттенков серого "вспомнились. Настю то брали? - Настя завтра в Одессе, у нее концерт в Ибице, а сегодня Мишель там выступает ,они наверное ее прилетели поддерживать.

Полетели на море?) - к Мишель на концерт .

Мне тут Брюса Уилиса напомнил

Недавно мы писали о том, что Потапа обвинили в неверности, заметив фото в Instagram с запечатленным поцелуем с неизвестной женщиной. Фото не на шутку озадачило поклонников.

Кроме того, Потап недавно заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein, разместив под фото странный хэштег.