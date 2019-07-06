"Мені б такі канікули": Потап приголомшив подорожжю з сином

Про те, що український репер і продюсер Олексій Потапенко захопився гелікоптерами стало відомо зовсім нещодавно, на своїй сторінці в Instagram виконавець став ділитися кадрами з аеродромів на їх фоні і освідчуватися в коханні цьому виду транспорту.

Хобі знаменитості набирає обертів, про що свідчать нові фото Потапа в компанії з його сином Андрієм на борту гелікоптера. У підписі під знімком Потап вказав напрямок, куди вони летять.

Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

"To in Odessa helicopter (В Одесу на гелікоптері — (пер. англ. примі ред.)" - свідчить підпис під фото.

Фото: (instagram.com/realpotap)

Шанувальники оцінили дороге і екстремальне захоплення артиста і побажали гарного відпочинку.

Синові буде що згадати і навіть розповісти в школі, мені б такі канікули в дитинстві, та й зараз

Як круто, дуже красиво, син дуже схожий на свого батька

Красиво

Потап мчить в Одесу))

Хлопці

Прям "50оттенков сірого "згадалися. Настю брали? - Настя завтра у Одесі, у неї концерт в Ібіці, а сьогодні Мішель там виступає, вони напевно її прилетіли підтримувати.

Полетіли на море?) - до Мішель на концерт .

Мені тут Брюса Уилиса нагадав

Нещодавно ми писали про те, що Потапа звинуватили в зраді, помітивши фото в Instagram з поцілунком з невідомою жінкою. Фото не на жарт спантеличило шанувальників.

Крім того, Потап нещодавно заінтригував "медовим місяцем" з солістом Rammstein, розмістивши під фото дивний хештег.